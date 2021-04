Sergio Massa y un guiño a la suspensión de las PASO

El presidente de la Cámara de Diputados de Nación reavivó la discusión sobre la posibilidad de postergar, diferir o suspender las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias previas a los comicios legislativos. "Preferiría que se votara en un solo día", sostuvo Massa y añadió que tiene “convicción de que la política tenca la capacidad de resolver sus diferencias puertas adentro”.

En ese sentido, Massa pidió "tener en cuenta que es una elección parlamentaria, legislativa" y no se eligen cargos ejecutivos. Además, marcó que espera que se dé un "acuerdo de las fuerzas políticas que evite la realización de las PASO, o con la realización de las PASO el mismo día" para que "no someta a los argentinos a tener que ir dos veces a votar". Sus argumentos no rozan lo político, sino lo sanitario ya que el aumento de casos de Covid-19 no permite proyecciones alentadoras.



Sobre el Covid-19, Massa observó que "el crecimiento de casos en esta segunda ola se está viendo día a día" y añadió que "hay una mutación de cepas que hace que aparezca en los jóvenes con más virulencia", por eso la necesidad de priorizar el combate a la pandemia.

Acerca de la posibilidad de un diálogo con la oposición, según marca Télam, Massa explicó que el tema ya se trató con líderes parlamentarios de Juntos por el Cambio "planteando diferentes posibilidades".

También destacó la postura del Frente de Todos: "Tenemos la particularidad de poder dialogar, aún en los temas que pensamos distinto y parte del secreto de la unidad tiene que ser que respetemos el mano a mano en los ámbitos privados y que en lo público sostengamos la idea que tomamos como camino", marcó.