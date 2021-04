Nació sin brazos, es músico, sueña con la casa propia y un espacio donde dar clases

Mario Castro, es un joven oriundo de Tartagal, quien pese a las adversidades que le puso la vida nunca se dejó vencer y hoy tiene un sueño que espera poder cumplir pronto. Nació sin sus dos brazos pero eso no le impidió dedicarse a lo que más le gusta: la música.

En diálogo con InformateSalta, contó que a los 4 años comenzó a tocar en los actos escolares de su escuela, de poco lo fueron convocando para que vaya a cantar a distintos lugares, incluso cuando aún era un niño unos periodistas lo trajeron a la Capital salteña desde su pueblo natal, Cuña Muerta.

A lo largo de los años, fue conociendo a otros músicos y a personas que siempre lo animaron. “Me decían que le pongas ganas, que voy a llega muy lejos. Desde ese entonces seguí con la música y hoy mi sueño es tener mi propia casa y poder dar clases de canto”, dijo.

Con 23 años, Mario vive con su familia, quiere tener su independencia y una vivienda que le permita montar un espacio para transmitir todos los conocimientos, especialmente folclóricos, que fue aprendiendo a lo largo de su vida.

“Yo solo aprendí, nunca nadie me enseñó, todo lo que se hacer ahora lo aprendí por mí mismo y porque era mi pasión cantar y donde yo encontraba consuelo. Desde los 4 años toco el bombo y hace poco empecé con el violín”, expresó.

El joven recibe un pequeño sueldo por su discapacidad, que no le alcanza para nada y vive de su música. Pidió varias veces ayuda al intendente de Aguaray, sin embargo, no la consiguió. No tuvo posibilidad de inscribirse en ninguno de los programas de acceso a la casa propia y por ello pide ayuda para conseguirla.

Quienes puedan colaborar con la causa, pueden comunicarse con él por WhatsApp en el celular 3873 22-7758.