Reclaman no haber ingresado a la carrera de Medicina, solo un alumno habría aprobado

Algunos de los aspirantes a la carrera de Medicina se mostraron indignados en las puertas de la casa de Altos Estudios ubicada en zona Norte de nuestra Ciudad.

Camila, una de las jóvenes que se mostró molesta ante la situación que les toca vivir y a la cual catalogan de "atropello". "No queremos que ya haya más ingreso para Medicina, entendemos que no debería tener un cupo limitado para poder ingresar a esta carrera y que no sea tan complejo" dijo a InformateSalta.

La joven aseguró que la complejidad que tuvo el examen no se compara con la de años anteriores. "No es casualidad que de más de 900 compañeros que quisieron ingresar solamente una persona haya aprobado, que esa única persona que aprobó se estuvo preparando e intentó ingresar durante 3 años, esta fue su tercera vez".

Lamentó que jueguen con la ilusión y el tiempo de los jóvenes, que entre sus últimos años de colegio o trabajo, se preparan para aprobar. "Nos parece injusto, tenemos un derecho que es el de estudiar. Nosotros queremos estudiar por eso estamos acá, pedimos a las autoridades que verifiquen la situación".

En su caso, en especial Camila contó a InformateSalta que es la primera vez que intenta ingresar. "El examen duró 4 horas, son 4 materias a rendir. No se respetó ninguna medida de sanidad ni el protocolo éramos 900 chicos alrededor de la facultad, uno atrás del otro. Había preguntas mal formuladas, se paró el examen y los profesores llamaron a Tucumán para consultar si estaba bien" relató.

Los jóvenes sostienen que se les hicieron preguntas avanzadas. Quieren que caiga el cupo y el examen de ingreso.