Desde mayo, las empresas de telefonía, internet y cable informaron que aumentarán entre un 10% y un 15%

A partir de mayo, el costo de la telefonía, internet y cable sumarán presión al bolsillo. Si bien todavía no hay una confirmación oficial, las empresas de telecomunicaciones ya están informando a los usuarios que las tarifas llegarán con aumentos de entre 10% y 15% para el quinto mes del año.

Si bien el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) expresó que los incrementos en las tarifas aún no están autorizados, las empresas que se encargan de prestar estos servicios ya enviaron a sus usuarios la comunicación en la que detalla que efectivamente se aplicarán los aumentos, según consignó la agencia Noticias Argentinas.

El ENACOM confirmó que "no aprobamos ningún aumento". El pasado 14 de abril, el organismo indicó a través de un comunicado que no había "autorizado incremento de precios para mayo o junio de 2021 en servicios de telefonía fija, telefonía móvil, Internet o televisión paga". Y añadió que "oportunamente se informará cualquier aumento que se autorice".

Asimismo, el ENACOM destacó que "cualquier comunicación en contrario surgida de las prestadoras de servicios en la cual se haya anunciado una modificación de precios carece de valor legal y no ha sido convalidada por este Ente", por lo que las empresas que no hayan cumplido con esa normativa, no deberían poder aplicar aumentos.

Por su parte, las empresas anunciaron subas en el precio de las tarifas para compensar el "atraso tarifario" que registraron durante los últimos meses.

Durante el 2020, a causa de la pandemia de coronavirus, los cuadros tarifarios estuvieron congelados después de que el Gobierno los considerara servicios públicos esenciales. Para diciembre del año pasado, el Ejecutivo autorizó subas del 5% en los servicios de telefonía fija, móvil, internet y tv por cable, aunque las subas llegaron al 20%. /A24