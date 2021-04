Coronavirus en Salta: “En 4 semanas nos espera un pico importante”

Así lo anticipó Marcelo Nallar, gerente del Hospital Oñativia, en el marco de la última reunión del Comité Operativo de Emergencia (COE) donde participaron gerentes de hospitales y miembros del Ejecutivo provincial y el gobernador Gustavo Sáenz.

“Tenemos que tratar de no repetir los mismos del año pasado. Hoy por hoy conocemos mucho más sobre la enfermedad, sabemos qué cosas no hay que hacer. La cuarentena prolongada dictada por nación el año pasado no es efectiva, los 15 días que el gobernador establece en septiembre han sido muchos más eficaces que todo el año de cuarentena”, dijo en radio CNN Salta -94.7 MHZ-.

Respecto a la capacidad de respuesta del sistema sanitario, Nallar señaló que hoy por hoy los hospitales tienen muchos internados con patología no covid, “se está tratando de darles el alta o continuar los tratamientos desde su casa para poder tener más camas disponibles, eso va cambiado día a día”.

El médico adelantó que en 4 semanas “nos esperan un pico importante, pero no sabemos cuándo exactamente. Se están enfermando pacientes más jóvenes, actualmente tenemos pacientes que están internados hace 150 días, son pacientes que denominamos post Covid, es decir ya no tienen el virus pero tienen las secuelas, los daños, por ejemplo dificultades pulmonares”.