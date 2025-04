Madre e hijo fueron asaltados a mano armada en Circunvalación Oeste: "Fue terrible"

El pasado lunes, a las 13:30 hs., una mujer que regresaba de trabajar en bicicleta fue víctima de un violento asalto en la ciclovía de la circunvalación Oeste.

Según relató Cecilia a La Mañana de CNN Salta, su hijo la aguardaba en la rotonda de Atocha, desde donde ambos regresaban juntos a su hogar, cuando fueron abordados por los asaltantes. “Uno nos apuntó con un revólver, otro le quitó la bici a mi hijo. Empecé a forcejear, grité"

"Solté la bicicleta porque no iba a arriesgar la vida de mi hijo"

Una camioneta que pasaba por la autopista vio la escena e intentó intervenir. Pero al ser perseguidos, los delincuentes se internaron en un potrero cercano y realizaron dos disparos, lo que hizo que los testigos desistieran de seguirlos. "El hombre que me ayudó se asustó y se volvió, ya no quiso seguir", comentó.

Afortunadamente, durante su huida, uno de los delincuentes arrojó una de las bicicletas. "Uno se veía cansado, entonces tiró una bicicleta y se metieron al monte", contó.

Inacción policial

Cecilia denunció que ya había varias denuncias previas en la zona por hechos similares y que no se ve presencia policial ni patrullaje en la ciclovía, que corresponde a la jurisdicción de la Subcomisaría de Atocha. “No hay bici-policía, no hay patrulleros, y ya sabían que esto venía pasando”, expresó indignada.

Gracias a la viralización de la publicación en redes sociales, la víctima logró obtener información sobre los sospechosos. Incluso recibió una foto del joven armado, reconocido por su hijo. Según lo que pudo reconstruir con ayuda de conocidos, uno de los asaltantes es del barrio Nueva Esperanza de Atocha y juega en un club local.

Las secuelas del robo

La mujer comentó que su hijo casi se descompensa producto de la situación. "Temblaba, estaba mareado, le dolía la cabeza. Fue realmente un susto"

A su vez, explicó que el miedo que le quedó es terrible y no duerme desde esa noche. "Mi hijo me pidió que no vuelva a trabajar en bicicleta. Ahora tardo el doble en colectivo y gasto más, pero tengo miedo de volver a pasar por ahí”, expresó.

“El miedo que me quedó es terrible, no duermo desde esa noche. Mi hijo me pidió que no vuelva a trabajar en bicicleta"