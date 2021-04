Amalia Granata se ligó las trompas y recibió una catarata de críticas

"En febrero me operé, me ligué las trompas. Una decisión que me costó porque queríamos seguir agrandando la familia. Después de Roque (4) buscamos casi tres años un tercer bebé para mí y un segundo para Leo y no llegó”, comenzó diciendo la diputada Amalía Granata (40).

En ese sentido, argumentó que para ella tener un hijo a esta edad sería más difícil. “De hecho, el embarazo de Roque lo fue y a los seis meses estuve internada con una infección en los riñones”, recalcó.

Es por eso que a pesar de tener el deseo de agrandar la familia, habló con su pareja y para quedarse tranquila optó por esta intervención.

Amalia Granata fue tendencia en Twitter por la gran cantidad de críticas que recibió

“Tenía miedo de que sea un embarazo de riesgo, que corriera riesgo mi bebé o mi vida y preferí hablarlo con Leo. Él no quería y hasta la noche anterior de la operación quería intentar si venía el hermanito, pero yo no me podía poner en riesgo a esta edad a tener un bebé y todo lo que implica”, subrayó.

Muchas usuarias a favor de la legalización del aborto cuestionaron los dichos de Amalia Granata (Foto: captura Twitter).

Además, aclaró que ella estaba trabajando mucho -tanto en la política como en los medios- y que le pareció la decisión más sana.

Amalia Granata quedó en el ojo de la tormenta por sus declaraciones (Foto: Twitter).

Una de las respuestas que más llamó la atención fue cuando Ángel de Brito le preguntó si habían pensando en adoptar: “Sería una cuestión egoísta porque sé que hay muchas familias que no tienen ningún niño y están esperando adoptar y adoptar un niño más grande también lo pensé pero eso requiere mucho de mi tiempo y yo no estoy en mi casa”.

Las declaraciones de la diputada provincial, que desde un comienzo se manifestó en contra del derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), generaron un gran revuelo en redes sociales.

La diputada provincial causó revuelo con sus declaraciones.

“Amalia Granata no te deja abortar, pero ella se liga las trompas porque no quiere un embarazo”, cuestionó una. Mientras otra hizo hincapié en su declaración sobre la adopción: “La diputada provida diciendo que no adoptaría un nene porque no tiene tiempo, pero sí puede obligar a parir a otras madres en diferentes situaciones”. /TN