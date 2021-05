Tras vacunarse contra el covid-19, Ángel de Brito dio positivo en Miami

A principios de mes, Ángel de Brito viajó a los Estados Unidos para vacunarse contra el covid-19. Luego de ser inoculado compartió su felicidad en las redes. "Finalmente me pude vacunar. Estoy muy contento, pero es muy movilizante. Les voy a ir contando todos los detalles pero ahora me toca descansar un rato", había escrito en sus historias de Instagram.

Luego, aprovechó su estadía para descansar y desconectarse del trabajo. Antes de retornar a la Argentina se realizó el hisopado de rutina y el resultado no fue el que esperaba: dio positivo. Es por ello que hoy se encuentra aislado en el hotel de Miami y no puede regresar al país hasta tener su correspondiente alta. Además, no estará presente en la primera semana de La Academia, donde ocupará el lugar de jurado.

"Me voy a tener que quedar unos días más acá, aislado. Por suerte me siento bien. Me dio positivo, no sé, porque la verdad me venía sintiendo bien. Salvo cansado, del cansancio normal del primer, segundo día que llegué. Les dije que estaba cansado del viaje, que había dormido mal, y bla bla", explicó esta mañana a través de Zoom en la pantalla de eltrece.

"El sábado me dio positivo y acá estoy, por suerte estoy bien. No siento nada raro, la estoy pasando bien dentro de la angustia que te da y la preocupación. Más estando lejos", agregó.

"Uno se va mentalizando, porque le tocó a todo el mundo, pero cuando llega te asustas. Solo tuve un poco de fiebre, 38 de fiebre, nada grave tampoco. No es cansancio es decaimiento. Cuando te dan el positivo empezás a sentir todo", contó. "Todavía no hablé con nadie, pero quería que mostrarme para que vean que estoy bien", les reveló a sus angelitas al aire.