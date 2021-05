La crisis inmobiliaria, ¿Amenaza u oportunidad para la industria del juego?

En tiempos recientes se ha observado como en algunas provincias de Argentina, fueron abandonados los inmuebles de empresas privadas que, afectadas por la pandemia, han cesado operaciones o disminuido la calidad en la prestación de sus servicios. Latinoamérica y Europa, se encuentran sumidas hoy día en un cuento de terror, ocasionado no solamente por la crisis sanitaria sino, también por las diversas deficiencias que como continente no se han logrado solventar en los últimos años.

Ambos continentes enfrentan un reto sin precedentes en la historia; deberán recuperarse de la contracción económica más grande del globo a causa de la crisis del último año. A la mencionada crisis productiva, se suman proyecciones poco favorables en comparación con el resto del mundo; en Latinoamérica se pierde un año educativo en gran parte de los países, debido a las diversas deficiencias de comunicaciones y la falta de acceso a la tecnología, que permitiera mantener a los alumnos conectados con el sistema educativo. Esto último se traduce en falta de capacidades de las siguientes generaciones para incorporarse al aparato productivo.

Las medidas de prevención en Latinoamérica y Europa, cambiaron drásticamente las rutinas de trabajo. Se detuvieron las actividades productivas que requerían presencia del trabajador y que no son consideradas de los sectores prioritarios como salud o alimentación, ocasionando pérdidas millonarias a las empresas, reducción forzosa de personal y, por último, el incumplimiento de compromisos adquiridos por alquiler de inmuebles. La industria del juego no fue la excepción a esta crisis, pero, cuando de casinos se trata, surgió una gran oportunidad, la migración al casino online que, convirtió lo que parecía una tragedia, en una gran experiencia y los casinos populares en España y LATAM son muestra de ello.

El año 2020 sin lugar a dudas, cambió la forma en la que se hacen los negocios, en conjunción con la tecnología, ya nada volverá a ser como antes. Los casinos que reaccionen rápido podrán no solo mantener a sus jugadores más fieles, sino que además podrán conectar con nuevos jugadores de todo el mundo.

Justo cuando se aproxima una nueva crisis sanitaria y, se implementan más controles y restricción de movilidad, lo más apropiado es migrar el casino del pueblo, al móvil del ciudadano. Parece sencillo, pero nada más alejado de la realidad, el cambio de hábitos en un desafío de alta complejidad, tanto para el empresario como para el jugador.

Desde que se implantó el teletrabajo, el acceso al mundo digital marca la pauta para todo, desde la compra de víveres hasta la generación de ingresos. Las ofertas laborales de multiplicaron y hoy día se necesitan personas que puedan atender las plataformas, aunque a simple vista la tasa de desempleo se ha incrementado. Ante esto la respuesta es un cambio de rubro, donde las habilidades para entornos digitales se convierten en lo más demandado.

Entendiendo que se necesitarían muchas más personas capacitadas para atender la demanda inminente y de crecimiento exponencial acelerado de personas para trabajar en código, el conocimiento se hizo de libre acceso y universal.

Una de las ventajas de la tecnificación implementada por las empresas, es la reducción de costos operativos y de mantenimiento de inmuebles. El consumo de energía del inmueble disminuyó, así como los costos de limpieza. A los trabajadores les permite el ahorro del transporte, muy conveniente con el aumento de la nafta que, para muchos representa un deterioro de sus condiciones de vida.

La diversificación de los negocios hacia un entorno digital representa, en definitiva, una apuesta tan arriesgada como fructífera. Empezando con saber que los impuestos de la empresa, deben ser replanteados, pudiendo disminuirse los mismos a niveles muy bajos, debido a que los sistemas tributarios vigentes en la mayoría de las naciones, están diseñados para beneficiarse del uso de espacios físicos, sin embargo, no lo están para los espacios digitales. Un tema que es de atención, es la situación laboral de las personas que se encuentran en la incertidumbre de lo que sucederá con las empresas. En el pasado, cuando una empresa migraba de un lugar a otro, los empleados no podían irse con la empresa, este no es el caso, puesto que las personas podrán diversificar sus habilidades y digitalizarse junto con la empresa a la cual pertenecen.

Lo que se puede esperar de los juegos de casino en línea, son cada vez más variedad de juegos y mejores desarrollos, que permitan garantizar la seguridad del sitio. Tiempo atrás no nos imaginábamos hasta donde podían llegar los desarrollos tecnológicos, hoy la respuesta es clara, los desarrollos no tienen límite, y seguirán sucediendo.