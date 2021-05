Muerte en el motel: “No le digan a mi madre, ella no sabe nada”

Siguen surgiendo datos de la terrible historia de incesto y muerte en un motel salteño ocurrida en la madrugada del sábado, según pudo conocer InformateSalta, la mujer de 32 años intentó esquivar el vínculo con su padre hasta que se vio acorralada por las preguntas de la recepcionista del lugar y la policía. Presionada no tuvo más opción que contar la verdad, aunque salió a la luz que su madre no sabía nada de lo que ocurría. “No le diga a mi madre, ella no sabe nada”, pidió.

La situación muestra el drama de una relación incestuosa que aún no se sabe si era consentida o si había una manipulación de parte del hombre hacia su hija, aprovechándose de que ella sufre una grave adicción a las drogas.



Lo que este medio pudo conocer es que no era la primera vez que ambos iban al motel La Siesta ubicado en Villa María Esther, ambos llegaron pasada la medianoche en una motocicleta, pero pasadas las dos de la madrugada ella intentó escaparse dos veces, luego de haber recibido el alerta de una de las trabajadoras de que el turno ya había terminado.



Al parecer la empleada quedó atenta y al ver que la mujer quería irse la detuvo, le explicó que debían pagar y salir juntos, fue allí cuando dijo que su pareja estaba descompensada, cuando quisieron pedir una ambulancia ella terminó confesando que realidad había fallecido.

Mientras llamaban a la policía la mujer fue interrogada y primero dijo no saber datos del hombre, pero presionada por la situación terminó confesando que en realidad era su padre biológico y que esa relación ya llevaba un tiempo.