Luque rompió el silencio y le pidió disculpas a la familia de Maradona

El neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los principales imputados en la causa por la muerte de Diego Maradona, opinó hoy que la junta médica que responsabilizó al equipo de profesionales que él integraba por el fallecimiento del exfutbolista, tiene "errores conceptuales muy marcados".

"Yo no quiero desligarme de la responsabilidad. Lo que tampoco quiero es que la responsabilidad de todos caiga sobre mí", señaló el neurocirujano en una entrevista a Telefe Noticias, donde además aseguró que confía en la Justicia, pero no en la junta médica.

En otro orden, Luque pidió perdón "a la familia y a la gente que quería mucho" a Diego Maradona por los audios que circularon en los que descalificaba al exfutbolista, de los cuales se mostró arrepentido, y solicitó a los investigadores que le devuelvan su teléfono celular porque posee "muchos mensajes cariñosos" del astro argentino.

"Lo poco que puedo escuchar (en los medios) es de lo que me avergüenzo. Es lo que quieren mostrar, pero borran toda una relación y tratan de resumirla en una serie de mensajes de los cuales me arrepiento y pido perdón, tanto a la familia como a la gente que lo quería mucho. Pero espero que en algún momento me devuelvan el celular, tengo muchos mensajes cariñosos de el para conmigo", lanzó.

Por último, Luque afirmó que no tiene "miedo" de ir preso porque considera que la acusación en su contra está "muy lejos de la realidad" y que "no tiene sustento en el expediente" y cuestionó al denominado entorno de Maradona, del cual dijo que buscaba dinero.