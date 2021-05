Elecciones: "Los candidatos no toman con seriedad el problema que tiene Aguaray"

Así lo expresó a Adrián Zigarán, quien intervino el municipio luego de que el intendente Quique Prado fue separado de su caro, imputado por la Justicia Federal, acusado por el robo de 35 km de caños del gasoducto del NEA.

“El balance es altamente positivo. Nosotros encontramos una intendencia mal administrada, en completo desorden, nos llevó mucho trabajo acomodar financieramente al municipio. Nos habíamos encontrado con una deuda de casi 19 millones de pesos. Eso nos hizo que resolver las cuentas municipales pero no poder mejorar en los servicios básicos como alumbrado, barrido, limpieza”, analizó en InformateSalta.

Zigarán señaló que uno de los principales problemas de Aguaray es que “hay 15.000 habitantes, generalmente se toma el 1% como cantidad de empleados que tiene que tener, deberíamos tener como mucho a 200 empleados y nosotros heredamos 600 empleados, prácticamente el 100% de lo que recaudamos va al pago de sueldos”.

Respecto a los rumores de la candidatura de Prado para volver a ocupar la intendencia, el interventor sostuvo que “hubo un intento de un apoderado del PJ de ingresarlo a través de una línea secundaria con un partido de Tartagal pero se objetó esa maniobra porque no estaba acordada. Recordemos que él viene del Frente de Todos, debería haber continuado con esa línea, no dentro del frente de Gustavo Sáenz. Siempre quiero recordar que el pedido de la intervención vino de las filas de sus aliados del frente de todos”.

Sobre los candidatos que disputarán la intendencia de Aguaray Zigarán observó que “hay candidatos que organizan fiestas clandestinas con concursos extraños, regalan cosas de dudosa procedencia, lamentablemente no entienden que hay un municipio que está en crisis y va a requerir de mucho trabajo y esfuerzo para sacarlo adelante. No toman con seriedad el problema que tiene Aguaray que requiere de consensos políticos que un interventor no tiene, el intendente electo va a tener el respaldo del pueblo y el apoyo democrático para tomar medidas de fondo”.

Desafíos para la nueva intendencia

De acuerdo a lo que observó el interventor, “la reducción de personal es uno de los principales desafíos que va a tener el próximo intendente electo, es un municipio que tiene que funcionar con 200/300 empleados como mucho, esta situación impide mejorar los sueldos de aquellos que realmente están trabajando y para prestar servicios a la comunidad”

Otro de los desafíos tiene que ver con “la ecuación que tiene el país de la cantidad de habitantes por la cantidad de empleados, el problema que se nos presenta a los municipios con comunidades originarias es que no aportan un peso a la parte municipal. La mitad de la población no es aportante pero sí es demandante de los servicios municipales, eso es un déficit para los menipeos con población originaria, la mitad no aporta un peso”.