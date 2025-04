Frente Liberal: “El rival a vencer es el socialismo en todas sus formas”

Esta mañana el Frente Liberal Salteño presentó a sus candidatos de cara a las próximas elecciones provinciales del 11 de mayo.

La candidata a diputada provincial por la capital, Alba Quintar, comentó sobre las propuestas que llevará adelante el frente y cuáles son las problemáticas por las que los salteños demandan respuesta.

Sobre sus compañeros, señaló que todos buscarán traer las ideas de la libertad y la agenda del Presidente a la provincia para poder sacar a la gente adelante: “Todos los del equipo venimos recorriendo los barrios hace rato, no por cuestión de campaña sino para escuchar, compartir y acompañar a la gente”.

“A partir de ahora empiezan nuestras propuestas, yo propongo una Salta libre, transparente y próspera”.

Dentro de sus propuestas se encuentra el armado de un proyecto de libertad contributiva por el cual los salteños que aportamos todos los meses al Estado puedan destinar un porcentaje de esos impuestos provinciales a un fondo, el cual será dirigido a responder problemáticas de salud, educación y seguridad: “Son los únicos temas en los que el Estado debe inmiscuirse”.

“Hace falta en la política gente con ideas, con ganas, energía y muchísimos proyectos”.

Las principales problemáticas que observaron desde el Frente es la inseguridad, las adicciones que van de la mano con esta situación y los servicios públicos.

Consultada por las declaraciones sobre la casta del candidato del partido Felicidad, Facundo Guzmán, dijo no saber que representa él: “Más casta que él no hay. Aparte no sé ni con quien está, creo que es una lucha de poderes entre personas que supuestamente piensan lo mismo, pero no piensan nada y tampoco proponen nada”.

Sobre el pedido de algunos candidatos que los miembros del Concejo Deliberante tengan secundario señaló: “No importa el nivel de estudios, importa que realmente este comprometido con la causa, que sepa de lo que va a hablar y que le compete y que no”.

“El rival a vencer es el socialismo en todas sus formas y disfraces” finalizó.