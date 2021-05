Funcionarios-candidatos: Marocco dijo que no pediría que renuncien, pero apeló a la ética

Con el cierre de las listas de candidaturas el fin de semana, ya se saben quiénes serán los postulantes para competir por las bancas en juego el próximo 4 de julio cuando se realicen las elecciones legislativas provinciales.

No obstante, con la difusión de las listas se conocieron muchos nombres de actuales funcionarios y legisladores que estarán participando de los comicios, muchos de ellos para ser convencionales constituyentes en la reforma de la Constitución Provincial.

Sobre este tema se manifestó el vicegobernador Antonio Marocco en diálogo con FM Aries donde consideró que él no pediría la renuncia de los funcionarios para que puedan ser candidatos, pero sí que apela a la “ética” del caso.

“Ahí entra el campo de la ética”, consideró Marocco recalcando que “primero, es una cuestión de ética de los funcionarios, y segundo, decir que esta constituyente es totalmente Ad Honorem, tiene que ver con algo inédito en la provincia y simbólico”.

Dicho esto remarcó que “si yo fuera el gobernador –yo soy el vicegobernador-, no le pediría la renuncia a nadie, pero creo que es una actitud de ética; quien no la tenga, ya sabemos, no puede haber funcionario sin esa actitud”, aseveró para concluir.