Con cambios, se aprobó el plan de moratoria municipal: habrá reducción en multas y recargos

Intenso fue el debate por parte de los integrantes del Concejo Deliberante de Salta Capital, respecto al proyecto enviado por la Intendencia para la creación de un plan de moratoria, para la regularización y pago de tributos, intereses, recargos, multas, sanciones y demás obligaciones, siendo las multas y sanciones el punto de crítica por los ediles.

Al respecto el concejal Santiago Alurralde amplió la inquietud sobre tales aristas del proyecto de moratoria la cual la consideró “oportuna si uno piensa en la pandemia y la crisis económica, muchos que en su momento dieron prioridad a comer que pagar los tributos, hoy quieren ponerse al día pero no debe ser algo que malacostumbre a los salteños”.

A esto recalcó que “nos hacía ruido que uno de los articulados habla sobre multas, debemos hacer un párate, decir que bajo ninguna circunstancia la irresponsabilidad debe tener premio, porque esto viene a serlo, bajo ninguna circunstancia una persona que tiene una multa, por alcoholemia o fiestas clandestinas por ejemplo, puede tener un beneficio”, sentenció.

Por su parte el edil José Gauffin agregó que “para los comercios golpeados se justifica la moratoria”, pero no para quienes están sancionados. Por lo que “introducimos una modificación para bajar el límite establecido, donde decía 150.000 bajamos a 15.000, evidentemente el vecino común no iba a poder entrar, no hay ese volumen de deuda particulares” en tal monto.

A ellos se sumó la concejal Romina Arroyo quien planteó a futuro que "desde Hacienda del municipio también sería bueno pensar en aquellos que si pagaron y están al día, en jubilados que cobran la mínima y son cumplidores pero no tienen ningún beneficio”, propuso.

Finalmente y tras un cuarto intermedio, se aprobó el proyecto de moratoria con dos modificaciones, el primero que bajó el piso, de 15.000 a 12.000 pesos y por último que no podrán acceder al régimen aquellos con multas o infracciones de tránsito y emergencia sanitaria de dengue o COVID, como ser conducir con alcohol en sangre, conducir bajo efectos de estupefacientes, fiestas clandestinas, etc.