Nicolás Cajal: “Desde hace 4 años me preguntó por qué alguien nos quisiera hacer un daño así”

Nicolás Cajal, viudo de Jimena Salas, violentamente asesinada hace cuatro años en su casa en Vaqueros y en frente de sus hijas mellizas, quien en ese momento tenían tan solo tres años, está siendo juzgado por encubrimiento, en diálogo con Multivisión Federal aseguró que es inocente y que hasta el día de hoy sus hijas hacen terapia para aprender a convivir con lo ocurrido.

Hoy señalado por el Ministerio Público Fiscal y una fuerte condena social decidió comenzar a hablar en los medios de comunicación, “es una semana difícil por toda la información mediática que hay, la mala información, esta es una semana triste porque hoy por hoy no están juzgando a los asesinos de Jimena”.

Reclamó que durante el juicio solo se informó lo que “le interesa al Ministerio Público Fiscal, no todo lo que se dice dentro del juicio”. Consultado sobre la acusación que recae sobre sus espaldas aseguró “sé que no tuve nada que ver en el caso, no conozco a Vargas, no sé si tuvo alguna participación o no. Realmente estoy mal porque no se está juzgando a una persona que tenga algo que ver con el hecho”.

Tras cuatro años de una investigación sostiene que se pregunta a diario “por qué alguien nos quisiera hacer un daño así por qué se ensañaría tanto con Jimena, una persona excelente, muy buena, una mamá increíble, no sé por qué”.

Sobre sus hijas contó que en aquel momento tenían solamente tres años, son mellizas y una de ellas tiene autismo por lo que nunca pudo hablar, sin embargo ya asistía a terapias desde los dos años de vida y continúa con su tratamiento para mejorar su calidad de vida y para aprender a vivir con lo que sucedió.

“Carmela una de ellas me dijo que el señor malo le pegó a su mamá con un cuchillo y después las encerró en el baño. Las dos siguen con sus terapias. En cuanto a mí, sé que la mirada está sobre mi desde hace al menos dos años, la condena social está, no tuve nada que ver con esto y eso algo con lo que hay que vivir”.

Respecto a la acusación en su contra aseguró es está “muy agarrada de los pelos”, y es por ocultar información. “No sé qué tipo de información oculté si siempre estuve a disposición de la justicia para el esclarecimiento de algo que me afectó a mí y a mi familia”.

Cajal habló sobre la valija que se encontró en su casa, “dicen que tenía rastro de sangre después de un ejercicio con unos perros, pero el bolso estuvo dos años guardado en un depósito donde no sabemos qué más hay porque es del Ministerio Público Fiscal, donde seguramente hay sustancias y se pudo haber contaminado”.

Recordó que desde un primer momento reconoció que en algún momento en ese bolso sí hubo dinero, “porque yo saqué un crédito ProCreAr para hacer mi casa e iba al banco, retiraba dinero y lo guardaba en esa valijita que no usaba porque me había quedado chica para viajar por mi trabajo. Estaba guardada en mi placard”.