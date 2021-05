Sáenz, sobre el pedido de volver a la virtualidad: “El que gobierna quiere presencialidad siempre”

Durante la inauguración del colegio secundario de El Mollar, oportunidad por la que el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, visitó Salta, el gobernador Gustavo Sáenz se refirió a la discusión por continuar o no con las clases presenciales.

“El que gobierna quiere presencialidad siempre, que cada uno de estos niños y niñas puedan estudiar, que los docentes puedan enseñar, que los niños puedan aprender. Pero en un contexto donde el mundo no sabe qué hacer no podemos entrar en esa discusión estéril de presencialidad sí o no, que muchas veces son decisiones caprichosas las que se llevan adelante. Los que tenemos la responsabilidad de la función pública no podemos encapricharnos con algo”, dijo.

El gobernador remarcó que Salta está entre una de las tres provincias más controladas, junto a Jujuy y Misiones. “Vamos tomando medidas cuando vemos que son necesarias tomarlas. Aquellos que decían que la vacuna no servía, hoy la piden a gritos. Aquellos que decían que esta pandemia era una simple gripe, se van a vacunar a Miami. No seamos hipócritas, le digamos a la gente las cosas como son. Los que gobernamos somos los que tenemos la responsabilidad de decirle a la gente las cosas como son, sean políticamente correctas o incorrectas”, expresó.

Sáenz remarcó que "cada decisión que tomamos, está siendo consultada con especialistas, preguntamos a los médicos, ellos son los que deciden en que momento podemos a hacer o dejar de hacer algo. No pueden ser decisiones caprichosas de alguien que dice que un día se abra la escuela y otro día se cierre".