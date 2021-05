El Kun Agüero se despidió de la Premier League con dos goles y un homenaje del Manchester City

El delantero cierra una década defendiendo los colores del club inglés, durante la cual se convirtió en el máximo goleador de la institución y en el extranjero con más tantos en la historia de la liga británica

Sergio Kun Agüero, goleador histórico del Manchester City con 258 conquistas desde que arribó en 2011, se despidió de la Premier League este domingo en la victoria por 5 a 0 de su equipo, campeón del torneo, ante el Everton. El ex Atlético Madrid, de 32 años y surgido de Independiente, continuará su carrera casi con seguridad en el Barcelona junto a Lionel Messi, algo que se hará oficial en los próximos días.

Hoy, pudo disfrutar de su última presentación en el Etihad Stadium de Manchester, que contó con la presencia de 10.000 espectadores en las tribunas, habilitados tras las restricciones que originó la pandemia de coronavirus, quienes pudieron despedirse de su ídolo.

El artillero ingresó en el segundo tiempo y marcó dos goles. El primero con una gran definición con su pierna derecha tras dejar a un rival en el camino y el segundo, de cabeza, para alcanzar los 258 tantos con la camiseta celeste. Esa cifra aún puede ampliarse en un último capítulo, el cual se llevará a cabo el próximo 29 de mayo, cuando su equipo se enfrente al Chelsea por la final de la Champions League.

El argentino es el cuarto goleador histórico de la Premier League, con 184 tantos, el máximo anotador extranjero en este certamen y también superó a Wayne Rooney como el futbolista con más conquistas en la liga británica con la camiseta de un mismo club. En cuanto a títulos, ha levantado 15 trofeos: cinco Premier League, cuatro Copas de La Liga, tres Supercopas y una FA Cup.

En el último show brindado ante su gente, el atacante argentino ingresó en el complemento en lugar del argelino Riyad Mahrez y marcó el cuarto gol con una obra magnífica. Kevin De Bruyne, Gabriel Jesús y Phil Foden fueron los autores de los goles previos a la magia del Kun.

Además, el ídolo de los Ciudadanos demostró su jerarquía con un cabezazo que sirvió para sellar el 5 a 0. Agüero expuso su vigencia y tuvo su ceremonia de despedida como su estadía en Manchester lo exigía: a lo grande.

Durante su despedida se observaron banderas de agradecimiento hacia el delantero, muñecos con su figura en las tribunas y, antes del pitazo inicial, los propios jugadores improvisaron el tradicional pasillo para los campeones especialmente para que el Kun salude a su gente, antes de dirigirse al sector de los suplentes.

El goleador le dedicó un sentido mensaje a los fans antes del partido: “Mi mensaje a la afición es: ‘Gracias. Gracias a los fanáticos del City por apoyarme siempre. Le debo mucho a la gente de este club porque tengo que agradecer todo a la afición del City. Solo quiero darles las gracias y espero que disfruten de este momento. Cuando llegué aquí, no esperaba que las cosas fueran tan bien como lo hicieron porque yo era el segundo delantero del Atlético de Madrid. Las cosas han ido muy bien. No me lo esperaba, pero por suerte, empecé a sentirme muy cómodo en el club y mis compañeros me ayudaron mucho. Hemos ganado muchos partidos. Me voy de aquí muy satisfecho de lo que he logrado aquí. Manchester siempre será uno de mis hogares”.

De sus 258 goles con esta camiseta, el Kun Agüero no dudó al elegir al que le convirtió al Queens Park Rangers en 2012, en el duelo correspondiente a la última fecha de la Premier League. El marcador estaba 2 a 2 y el reloj señalaba los 93:20 minutos cuando pudo marcar el tanto del triunfo para darle el título a su equipo y condenar al Manchester United al segundo puesto. “Ese gol es el más importante de mi vida. Con mi familia y mi hijo vemos ese partido todo el tiempo. Creo que ese tanto para a estar para siempre en mi cabeza. Amo todos mis goles, pero ese es especial”, aseguró en una entrevista con Sky Sports.

Por su parte, el entrenador Josep Guardiola, fue contundente en la conferencia de prensa del sábado: “Goles, títulos, grandes partidos... ¡increíble! Es un jugador como Romario, puede definir en cinco metros. Es como un león en la jungla que devora a los rivales. Tiene esa calidad, pero su gran calidad es su instinto único de cara al gol”.

Los medios europeos deportivos indican que Agüero, en condición de jugador libre, firmará un contrato con Barcelona hasta junio de 2023 con una bonificación en caso que el equipo obtenga la Champions League. De concretarse, el delantero argentino compartirá por primera vez con Messi un plantel a nivel de clubes luego de 15 años como compañeros en el seleccionado argentino que forjó una gran amistad. A su vez, resta que La Pulga apruebe su continuidad en el club catalán, pero todo .