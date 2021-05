Las iglesias cierran, pero no la fe y la caridad: "La parte espiritual está salvaguardada"

Con las nuevas restricciones impuestas por el gobierno Nacional, a las cuales adhirió la provincia de Salta, las actividades religiosas quedaron suspendidas por nueve días, sin embargo las iglesia invita a vivir la misa por medio de transmisiones virtuales y a refugiarse en la fe.

InformateSalta dialogó con el padre Martín Farfán, de la iglesia La Aparecida de Vaqueros, quien señaló: “siempre hemos ido acompañando las medidas que se tomaron tanto desde el gobierno nacional como el gobierno provincial. La iglesia cerrada es una manera de decir, la parte espiritual está salvaguardada, los hogares se convirtieron en santuarios, en iglesias domésticas. La gente redescubrió que la fe se vive en comunidad”.

El cura manifestó que no podemos ser profetas de las calamidades, “tenemos que ser profetas de la esperanza, desde la fe en Jesús que nos dice que todo es posible para el que cree. Acompañamos el dolor de todos los que no pueden trabajar, pero también con el equipo de salud, es una situación en la que como iglesia estamos acompañando las distintas situaciones de dolor, al equipo de salud que está cansado, a los comerciantes que están con su reclamo lógico, no tomamos un partido por uno o por otro sino que acompañamos la situaciones de dolor”.

Pese a que se suspendieron las celebraciones religiosas, desde la iglesia La Aparecida continúan trabajando en el comedor solidario. “Con mayor fuerza y entusiasmo estamos trabajando desde Caritas y todos los días damos de comer a 100 familias, tenemos trabajadores esenciales que vienen todos los días”, sostuvo y recordó que “estamos en concelebraciones eucarísticas sin presencia de fieles pero con la transmisión de la misma a las 19:00 horas todos los días”.