Alerta: Denuncian que un remisero intentó abusar de una pasajera en un descampado

Según relata la joven en su historia por redes sociales, en la jornada del miércoles solicitó un remis para llegar a su trabajo desde zona Sur.

"El remisero se metió por cualquier lado, una parte re fea y oscura. Eran las 6 de la mañana no se veía nada. Apagó el auto detrás de un árbol y me dijo acá te quedas, y yo salí corriendo. Me traía corriendo", expresó.

Recuerda que pudo forzar la puerta y correr a pesar de que no conocía el lugar. Corrió hasta que vio a un hombre que arrancaba un auto y le pidió ayuda, totalmente desesperada. Cuenta que el hombre rápidamente la hizo entrar al auto y que cuando ella le contaba lo sucedido, el remisero que la había seguido, le gritaba desde afuera que baje y entre al remis.

Además contó a Hola Salta que quien la auxilió es médico y salía rumbo a su trabajo. "Al principio no entendía nada, pero me abrió la puerta y me protegió, se bajó del auto y se puso a discutir con el remisero".

Recordó que su mochila y un bolso había quedado en el remis, pero el médico las habría recuperado, para luego llevarla hasta la Comisaría del Barrio San Remo, lugar donde se realizó la denuncia correspondiente al remisero acusado.

Según lo manifestado por Hola Salta la joven y sus familiares realizaron el reclamo a la remisera por lo ocurrido, donde la respuesta del operador, fue que "es imposible, ya que se trata de un hombre conocido y recto en esa empresa que trabaja desde hace mucho".

En tanto el remisero se defendió, excusándose que detuvo su marcha en el descampado, en medio de la oscuridad, atrás de un árbol, ya que "no tenía la documentación y permiso para circular".