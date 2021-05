Hablaron Vargas y Cajal, tras ser absueltos en el juicio por Jimena Salas

Otro crimen impune en Salta pone en tela de juicio la capacidad de la justicia para dar respuesta a una comunidad que quedó con más dudas que certezas tras la lectura de la sentencia y la absolución de los único imputados por el homicidio de Jimena Salas.

Sergio Vargas, el único de los imputados que estaba detenido por el delito de homicidio cuádruplemente calificado por ser cometido con ensañamiento, alevosía, críminis causa y violencia de género en calidad de partícipe secundario, habló con radio CNN Salta tras ser absuelto y recuperar la libertad.

“Lo primero que pensé fue volver a ver a mi familia y empezar mi vida desde cero. Volver a ver a mi mamá, a mi hermana, a mis hijas”, dijo y agregó que tuvo miedo de ser condenado, “siempre me informé por los diarios y el noticiero, hay muchos casos de injusticia, muchachos que no hay pruebas contra ellos y están en el penal”, expresó.

El día del crimen, Vargas había pasado por la casa de Jimena vendiendo sandalias, pero no tuvo respuestas. “Yo estaba tranquilo, yo más que nadie sabía mi verdad, con el tema de los celulares siempre respondí tranquilo. Nunca hubo otros celulares, solo el que me secuestren que yo lo habilito para que hagan la investigación. Incluso yo le pedí a mi vieja que presente todos los números anteriores al celular que yo tenía en ese día”, dijo en relación a una de las pruebas que lo complicaron.

A pocas horas de haber recuperado la libertad, Vargas contó: “todavía no tuve comunicación con los abogados, ya ellos decidirán si pedir un resarcimiento, a mí no me interesa mucho. Estoy volviendo a adaptarme, todavía no sé cómo va a seguir mi vida, voy a ver el tema de mis hijas primero”.

Nicolás Cajal, ex pareja de Jimena, también absuelto por el beneficio de la duda, dijo: “Es lo que esperaba, sabía perfectamente que era una persona inocente. Espero que algún día se pueda conocer quiénes son los asesinos. La condena social está, se cómo soy yo y espero que en algún momento se haga justica por Jimena”.