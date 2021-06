El youtuber Logan Paul más picante que nunca: desafió a Mike Tyson

El youtuber Logan Paul tomó confianza luego de haber resistido ocho rounds ante Floyd Mayweather en una pelea de exhibición, donde logró no ser noqueado y recaudó mucho dinero. Y ahora está dispuesto a enfrentar al ex campeón de peso pesado, Mike Tyson.

El boxeador de 54 años volvió a subirse a un ring en noviembre del 2020, en una pelea, también de exhibición, frente a Roy Jones Jr, que terminó en un empate, pero donde de todas formas pudo mostrar su talento. Así mismo, Tyson está en búsqueda de un boxeador que quiera enfrentarlo en una próxima pelea de exhibición, por lo que un enfrentamiento ante el youtuber podría ser posible.

Mike Tyson ante Roy Jones Jr por una pelea de exhibición en noviembre del 2020. Foto: Joe Scarnici

El joven de 26 años está totalmente convencido de que puede ganarle a Tyson si se enfrentan, aunque le recomendaron que no lo haga, porque él mismo lo mataría,pero eso no le importa y de todas formas quiere pelear: “Alguien mencionó a Mike Tyson. Mi abogado lo mencionó y él dijo: ’No, Tyson te arrancará la cabeza, no tienes ninguna posibilidad’. Yo digo, ’Acabo de pasar por todo esto’. No puedes decirme que no puedo vencer a Mike Tyson. Es viejo, viejo ", dijo Paul, según informó Michael Benson, periodista especializado en boxeo.

Hace unos días Mike alagó al youtuber en un podcast, por no ser boxeador y haber resistido ocho rounds frente a Floyd, en donde dijo: “Estoy orgulloso de ti, pateaste traseros, estoy orgulloso de ti. Todo el mundo habla de ti, eres el hombre. Peleaste ocho asaltos contra el mejor de todos los tiempos. Lo atrapaste con esos golpes”. Ahora hay que ver si el ex campeón acepta la oferta del youtuber de verse las caras arriba de un ring. /Olé