La reacción de Valentina Cervantes al enterarse del nuevo romance de Enzo Fernández

En un giro inesperado, Valentina Cervantes se enteró del romance de su ex, el futbolista Enzo Fernández y la cantante Nicki Nicole. La reacción de Cervantes no tardó en llegar y, aunque en primera instancia se mostró sorprendida por la revelación, lo tomó de forma natural.

“Él se lo blanqueó a ella. No hubo una reacción de despechada. Sí le causó sorpresa porque él quería disfrutar de su soltería”, apuntaron en LAM.

LA REACCIÓN DE VALENTINA CERVANTES AL ENTERARSE DEL ROMANCE DE ENZO FERNÁNDEZ Y NICKI NICOLE

Tras la separación entre Enzo Fernández y Valentina Cervantes, se conoció la oferta que el futbolista le hizo a su expareja para que permaneciera viviendo en Europa junto a su hija. Sin embargo, Valentina tomó una decisión distinta: regresar a la Argentina y reencontrarse con su familia.

En una entrevista con LAM, Valentina explicó los motivos de su decisión, dejando en claro que su prioridad es estar cerca de sus seres queridos. “Yo preferí venir a la Argentina porque acá está mi familia, estoy más acompañada, puedo pasar una Navidad con ellos. Los nenes también tienen primos acá. Allá no tengo amigas ni puedo ir a tomar un mate a la casa de mi abuela. Ya no lo hice por tres años, entonces quería volver a hacerlo”, confesó.

El regreso de Valentina se dio tras un reencuentro con Enzo en un casamiento, que generó rumores de reconciliación. No obstante, la modelo dejó claro que su decisión está basada en las necesidades emocionales de ella y su hija, priorizando la conexión con su entorno más cercano en Argentina.

A su vez, aclaró que igualmente viajará a Inglaterra las veces que sean necesarias. “Yo le dije que estaba bien, que respetaba su decisión de separarnos. Que esto traería un montón de consecuencias en lo que sería los nenes, que no los iba a ver por bastante tiempo. Pero vamos a tratar de hacer lo posible para que yo pueda viajar allá y que él comparta con sus hijos”, cerró.

Valentina Cervantes rompió el silencio, luego de su separación de Enzo Fernández y habló con Socios del Espectáculo. La joven reconoció que no tiene intenciones de resolver las cuestiones con su ex en la Justicia y explicó que continuará compartiendo momentos con el futbolista por el bienestar de sus hijos.

“Estoy muy bien, estoy con mi familia ahora, que hace un montón de tiempo que no estaba. Estoy con mis hijos, así que muy bien”, comenzó diciendo Valentina. “Son muy chiquitos, por ahora ellos no se dan cuenta y de a poco lo van a ir viendo y cuando sean más grandes, les vamos a ir explicando, pero mientras los dos estemos juntos y sigamos compartiendo cosas juntos, es el camino más sano para ellos”, reveló sobre sus hijos.

Además, planteó que no quiere recurrir a la Justicia: “Realmente, no quiero ir por nada legal. Si él quiere y me dice y tiene la necesidad que ellos vayan, se los voy a llevar. Y si yo los quiero tener conmigo y los quiero conmigo, los voy a traer y los voy a tener acá. Vamos a ir viendo, la nena ya va a empezar el colegio, no puede faltar mucho, así que vamos a ir viendo nuestros tiempos”.

“Por ahora, la idea es que los chicos se instalen y que crezcan acá. Doy gracias a Dios, tengo buena relación con Enzo, sé que él va a estar para mí y yo voy a estar para él el día de mañana y si va a una cancha y quiere que vaya, lo voy a seguir viendo igual y me van a seguir viendo compartiendo momentos con él, sea un almuerzo o lo que sea porque están mis hijos. Hoy en día, la prioridad son ellos”, remarcó. /El Trece