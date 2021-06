Una veterinaria poco tradicional, su pasión es curar animales exóticos

Perros y gatos si, animales de todas las especies también. Milagros Esquiú, es una médica veterinaria salteña que ejerce su profesión desde una perspectiva un poco diferente a la de sus colegas. Llegan a sus manos todo tipo de animales exóticos.

En diálogo con InformateSalta, indicó que antes de recibirse tuvo la oportunidad de asistir a un curso sobre animales exóticos en Tucumán, anestesia y urgencias en aves, lo que hizo despertar en ella el deseo de querer curarlos.

“De esas especies, son muy pocos los que ejercemos, yo considero que todas las especies se merecen una atención médica especializada, con ecografías, cirugías y demás y todo eso requiere una especialización y un estudio que no cualquiera lo puede tener. Teniendo esa afinidad con estas especies, decidí especializarme para trabajar con ellas y secundariamente sigo atendiendo caninos y felinos”, dijo.

A su veterinaria llegan desde hámster, conejos, cobayos, erizos, reptiles, aves, desde diversas partes de la provincia para su rehabilitación, cuidados y en los casos que corresponda, devolverlos a su hábitat natural.

En este caso, contó una historia muy especial, la de su zarigüeya Rufina, la que tuvo un apego tan grande con Milagros que tuvo que adoptarla como su mascota. “Estas especies no se deben tener en cautiverio, pero Rufi fue criada por mí junto con 9 hermanitos que llegaron hace un año y medio, que eran huérfanos, su mamá había sido atropellada y llegaron con más o menos 50 días y con 20 gramos de peso. Eran sumamente chiquitos”.

Ella las cuidó mediante crianza artificial y alimentación con sustituto felino y sus hermanos pudieron ser liberadas, pero Rufina no quiso irse y se quedó con ella. “No está siempre en jaula, ella vive suelta, tiene su casita en el jardín, vive totalmente suelta, puede subir a un árbol todo”, expresó.

Otro de los ejemplos que brindó, es el de la tortuga Berni, que por estas horas está invernando, pero también recuperándose de una lesión. “Fue mordido por perros hace más o menos 5 meses y tuvo una fractura expuesta del miembro anterior izquierdo. Tuvo una amputación y quedó bastante débil, anémico, tuvimos que colocarle una sonda en el esófago y alimentarlo por ahí y hoy está en excelentes condiciones, pero tuve la oportunidad de generarle una prótesis para que no tenga ningún tipo de problemas para desplazarse”.

Para ella, lo mejor que tiene su trabajo diario es que no es una monotonía y la diversidad de las especies hacen que se enfrente a muchos desafíos. “Me apasionan las serpientes, me generan curiosidad. Solamente 3 o 4 especies son venenosas y todo el resto son inofensiva, generalmente pasa que la gente las mata y después consultan si eran o no venenosas”.

Quienes requieran de sus servicios pueden escribirle al teléfono celular 0387 – 56836097 o en las redes sociales Exotic Vet.