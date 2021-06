Macri: "Larreta está muy bien posicionado para presidente en 2023, pero hoy hay que jugar el 2021"

En medio de las definiciones de los candidatos en Juntos por el Cambio, el ex presidente Mauricio Macri se manifestó públicamente sobre sus pedidos a los dirigentes de la principal fuerza opositora.

En una entrevista concedida a Eduardo Feinmann en radio Rivadavia, pidió evitar que “se antepongan los proyectos personales” y le solicitó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que busque consensos de cara al cierre de listas.

“Creo que Larreta está muy bien posicionado para presidente en 2023, pero hoy hay que jugar el 2021. Hoy tiene que lograr un consenso para evitar las PASO. Y sino, ayudar a que las PASO sean constructivas, ese es el camino que tenemos trazarnos”, planteó.

Respecto a la candidatura incierta hasta el momento de María Eugenia Vidal “hace una enorme diferencia si va (como candidata) a la provincia (de Buenos Aires)”. “Ya le dije lo que pensaba, no soy original, y es el consenso de la mayoría, después veremos qué decide”, indicó, en clara oposición a la posibilidad de que la ex gobernadora compita en los comicios legislativos en representación de la ciudad de Buenos Aires, algo que impulsa el propio Rodríguez Larreta.

Sobre su rol dentro de la política y la posibilidad de candidatearse como principal diputado nacional de su fuerza dijo: “No hace falta que haga eso; yo me corro de cualquier lugar de competencia personal, no me interesa”. Y agregó: “Espero poder ayudar a que evitemos internas innecesarias y, donde sean necesarias, que sean constructivas, que nos agreguen volumen, pero hay que entender que lo más importante es el equipo”.