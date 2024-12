El Senado de Italia le cuestionó a Meloni por su relación con Milei: ¿Qué respondió?

Este miércoles, mientras encabezaba el debate en el Senado de Italia, Giorgia Meloni fue criticada por su relación con Elon Musk y Javier Milei. Lo realizaron los legisladores encabezados por el exprimer ministro, Matteo Renzi.

Sin embargo, la mandataria defendió su amistad con el multimillonario y con el presidente de Argentina. Además, les dijo a los legisladores que no se dejaría influenciar, por un lado, en áreas donde el magnate estadounidense tiene intereses económicos ni tomaría las mismas decisiones que su homólogo argentino.

"Soy amiga de Milei pero no me crecen patillas. Creo que Milei es una novedad muy interesante en la escena argentina pero no creo que lo que dice se pueda replicar en Italia", indicó Meloni.

Sin embargo, el opositor Renzi dijo: "En la gestión práctica él es el encargado de recortar y ella es la encargada de aumentar los costos de los ministerios. Él grita ‘¡afuera!’, ella grita ‘CNEL’ (Consejo Nacional de la Economía y del Trabajo)".