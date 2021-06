Impactante video: camionero totalmente fuera de sí chocó el auto del novio de su expareja en San Juan

El conductor de un camión chocó el auto del novio de su expareja en una estación de servicio de la localidad sanjuanina de Media Agua.

Una cámara de seguridad en el barrio Villa Güell captó el momento en el que el camionero impacta en reiteradas ocasiones contra el vehículo de menor porte.

La alocada agresión fue captada por una cámara de seguridad, que tomó imágenes del violento episodio ocurrido en la estación de servicio en el ingreso del barrio Villa Güell, en Media Agua. En esa secuencia se ve cómo aparece el camión Mercedes Benz y embiste directamente al Chevrolet Corsa, que permanecía estacionado frente a una bomba de nafta. El dueño del coche con otra persona sólo atinaron a alejarse.

No conforme con esto, el camionero giró su rodado, hizo marcha atrás y arrolló nuevamente al auto pequeño. En la Seccional 8va, no quisieron brindar información sobre el hecho, pero se supo que la Policía tomó intervención en el caso. Vecinos de Sarmiento contaron que el camionero atacó el vehículo del otro hombre en represalias porque sale con su ex mujer.

