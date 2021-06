Cambios en la Selección Argentina: habrá rotación, pero Messi podría mantenerse

En el penúltimo entrenamiento antes del duelo del lunes con Bolivia, en la última fecha de la fase de grupos de la Copa América, la Selección Argentina tampoco hizo un ensayo formal de fútbol tras el que se pueda confirmar un once titular para el duelo ante los bolivianos, pero Lionel Scaloni dejó entrever buena parte de lo que puede ser la formación de arranque, que tendrá varias modificaciones y la presencia de los jugadores que menos jugaron. De hecho, el entrenador le advirtió al plantel durante la noche del viernes que esa era su idea.

Con el objetivo de no arriesgar a Leandro Paredes, Giovani Lo Celso y Lautaro Martínez, que tienen una amarilla y podrían perderse los cuartos de final en caso de ser amonestados ante Bolivia, Scaloni no definió todavía qué hará con Emiliano Martínez, arquero titular que también vio una amarilla pero insiste con ser de la partida el lunes. En los trabajos de este sábado, alternó entre Dibu y Franco Armani, una de las dudas.

Lo que parece tener en claro Scaloni es que volverá a cambiar prácticamente toda la defensa. Germán Pezzella y Lisandro Martínez es la dupla de centrales elegidas para el lunes -cuidando así a Cuti Romero y Otamendi- y por los costados ingresarían Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, por Molina Lucero y Tagliafico. De la defensa que se perfila como titular, solo Acuña tendría chances de ser titular en cuartos de final.

El mediocampo será inédito, teniendo en cuenta esta mezcla de prevalecer el físico de los que jugarán por cuartos de final y cuidar a los amonestados. Exequiel Palacios, Guido Rodríguez y Nicolás Domínguez conforman el trío probable de la mitad de la cancha. Y en el ataque es donde más dudas hay: en primer lugar, porque pese a la idea de Scaloni, la realidad es que Lionel Messi se siente bien y no quiere descansar. Algo parecido sucede con Ángel Di María, que pelea por un lugar en el once ideal y quiere jugar.

La Pulga y Fideo podrían jugar junto a Sergio Agüero o Joaquín Correa, aunque también Ángel Correa podría meterse en la ofensiva por Messi o Di María. Todo quedará confirmado mañana por la mañana, cuando antes de viajar a Brasil una vez más, la Selección Argentina realice su última práctica -con trabajos de pelota detenida- en la que Scaloni confirmará la formación.

LA PROBABLE FORMACIÓN DE ARGENTINA ANTE BOLIVIA

Emiliano Martínez o Franco Armani; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lisandro Martínez, Marcos Acuña; Exequiel Palacios, Guido Rodríguez, Nicolás Domínguez; Lionel Messi, Sergio Agüero o Joaquín Correa, y Ángel Di María o Ángel Correa.

LA LOGÍSTICA DE LA SELECCIÓN ARGENTINA: NO SE QUEDA EN BRASIL Y VUELVE A EZEIZA

Luego de enfrentar a Bolivia, el plantel retornará al país y no esperará en suelo brasileño por el duelo de cuartos de final, que por ahora sería vs. Ecuador el sábado 3 de julio, desde las 21 en Goiânia.