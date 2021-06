Ataque a una niñera en Bº El Huaico: “El responsable anda suelto y la policía no hace nada”

Luego que el viernes se conociera que una mujer que se encontraba en su trabajo como "niñera" de menores en barrio El Huaico fue atacada por una persona desconocida que irrumpió en la vivienda, la joven, en FM Aries, manifestó su malestar porque “el responsable anda suelto y la policía no hace nada”, ya que ni siquiera están corroborando las descripciones que dio del atacante.

Sobre lo ocurrido, la mujer aclaró que “no se llevaron nada de la casa” y prefirió no profundizar con respecto a si hubo o no una situación de abuso. “Estoy bien físicamente, esperando estudios, yo estuve luchando, trate de proteger a los pequeños, desperté y no quiero saber más nada, es muy feo enterarme, para mí no pasó nada”, dijo.

“Yo lo único que pensaba era que estén bien los pequeños”

También subrayó que no recuerda con precisión lo sucedido. “No es que no quiera ayudar a la policía, no es que quiera tapar algo, sino más bien que no me acuerdo la verdad, antes de bajar lo primero que hice fue cerrarle la puerta a los pequeños que estaban arriba en la pieza durmiendo, solo que tuvimos un cierto forcejeo que empezó en el comedor, y lo que yo recuerdo es que ya desperté en el patio”, dijo.

Entre las pocas pistas, explicó que advirtió la presencia de un pantalón.”Al levantarme vi un pantalón que no era de mi jefe, conozco la ropa porque estoy doblando y lavando, tampoco de mi pareja, era negro, tal cual yo lo describí”, manifestó.

A su vez, reclamó que pongan en libertad a su novio, quien acudió en su ayuda, y fue detenido por la policía. “Lo primero que hice fue llamar a mi pareja, porque sé que si me llegaba a pasar algo, sería incapaz de tocar a uno de los pequeños, si yo llegaba a llamar a la policía, tenía miedo de que me llegaran a llevar a mí en la ambulancia y dejar a los pequeños”.

“Cuando mi pareja llegó, me tranquilizó y recién ahí me di cuenta de las lesiones que tuve”

Sobre los argumentos de la detención, sostuvo que supuestamente las cámaras de seguridad registraron que es el único que se ve que ingresa al domicilio y que una de las declaraciones de los niños no coincide la de él. “Hasta ahora no lo pude ver, no pude hablar con él, es una situación que me agobia”, expresó.

Por último, pidió más seguridad en la zona. “Fui a la policía a pedir más seguridad, hoy a las 8 de la noche va a haber una junta en el barrio, y voy a describir como es el sujeto para que tengan en cuenta también ellos”, concluyó.