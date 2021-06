Aguaray: “El 50% de la población no paga impuestos porque son originarios”

Adrián Zigarán, interventor de Aguaray, describió cuál es la realidad del municipio que tendrá un nuevo jefe comunal a partir del 10 diciembre cuando asuma la nueva gestión.

Aguaray fue intervenido en octubre del 2020 cuando estalló el escándalo por la venta de caños del gasoducto NEA. “Encontramos un municipio administrativamente descontrolado, debía un presupuesto mensual entero, se recaudaban 17 millones de pesos mensuales y se debía 19 millones. Nos llevó casi 7 meses poder pagar toda esa deuda”, dijo.

Zigarán indicó que durante los meses de la intervención estuvimos ahorrando para pagar la deuda, por eso la gente tampoco pudo ver mejoras que estaban reclamando. "Por la cantidad de habitantes que tenemos, el municipio debería tener 150 empleados públicos y tenemos 600, eso absorbe casi el 100% de lo que se recauda para el pago de sueldos, el margen para prestar servicios es casi nulo”.

El panorama para el próximo intendente no es para nada prometedor. “La gente solo paga los servicios que les pueden llegar a cortar y lo otro lo invierte en sus alimentos, es uno de los municipios más pobres. Tenemos 15 mil habitantes, la mitad pertenecen a comunidades originarias, la mitad no me aporta un solo peso en calidad de impuesto municipal.

"Yo tengo sólo 8 mil habitantes que aportan, debería tener 80 empleados y tengo 600. Debería haber alguna ley por la cual los municipios con población originaria reciban algún plus que compense esta diferencia”.