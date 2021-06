Padres de una escuela salteña indignados porque dieron de baja una rifa para contratar Wifi

Con las bajas temperaturas, docentes y alumnos de la Escuela Jacoba Saravia, tienen grandes dificultades para el normal dictado de clases, es que por la pandemia, deben mantener las puertas y ventanas abiertas y se hace difícil; es por esto que internamente junto a padres de alumnos habían decidido hacer una rifa para comprar estufas, un servicio de WIfi y alcohol en gel, pero tuvieron que dar marcha atrás.

La noticia de la movida de padres y docentes se viralizó y no causó un buen impacto en el Ministerio de Educación, quien aparentemente dio la orden de dar marcha atrás. Así lo contó a InformateSalta Raúl, padre de una estudiante del nivel inicial.

“Tengo mucha bronca, esto que está pasando es insólito, los directivos de la Escuela Jacoba Saravia y algunos padres, tuvieron la iniciativa de juntar dinero de alguna manera para poder comprar elementos como alcohol en gel, estufas y contratar un servicio de Wifi porque los chicos no están aprovechando las materias tecnológicas y decidieron hacer una rifa”.

La medida había tenido muy buena aceptación, “cada padre tenía que vender cinco números a 100 pesos, en mi caso, yo pedí más números para ayudar lo más posible y hoy recibimos un mensaje diciendo que la rifa quedo cancelada porque el Ministerio decidió prohibirla, porque los hacen quedar mal, esto me parece insólito”, aseguró.

“Nos dicen que vamos a devolver el dinero, me da mucha bronca, porque los chicos pasan frío en las aulas, la maestra pasa frío. No tienen agua, estoy hablando del nivel inicial. Desde el año pasado no tienen agua”.

Raúl manifestó que los padres son testigos de la falta de recursos y fue por eso que se pusieron manos a la obra pero, “no nos dejan hacer nada, con este frío no se puede estar, los chicos están sufriendo”.