"No se si me quedaré un día o treinta más": la angustia de una argentina varada en el exterior

La decisión del Gobierno nacional de restringir a sólo 600 pasajeros el reingreso al país generó complicaciones en miles de argentinos que se encontraban en el exterior y que ahora deberán esperar por varios días hasta que las aerolíneas les confirmen el vuelo de regreso a Argentina.

Según la información oficial, de casi 100 mil argentinos que en los últimos tiempos viajaron al exterior, unos 45 mil lo hicieron por turismo. En su mayoría, los destinos elegidos fueron EEUU y España.

En este marco, Aerolíneas Argentinas confirmó que cancelará 59 de los 90 vuelos regionales y de larga distancia que tenía programados hasta el 11 de julio. Desde la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) cuestionaron la restricción que impuso el Gobierno. “La Argentina es el único país que tiene una limitación de pasajeros por día. Ningún otro país en el mundo lo tiene”, dijo Peter Cerdá, vicepresidente de esta cámara.

Es el caso de Andrea Fornasari, una decoradora que se encuentra esperando algún grado de certeza por parte de la compañía co la que tenía un vuelo programado para este martes, pero que deberá aguardar en Nueva York.

"No sé si me quedaré un día o treinta más”, aseguró Fornasari, y explicó que "lo más angustiante es que no hay nadie que te atienda y te confirme que viajás".

La decoradora indicó que, ante la medida del Gobierno nacional, las compañías áereas “no reembolsan porque es un problema ajeno a ellos, ofrecen reprogramaciones pero es imposible saber si podremos volver en la nueva fecha”.

Otro de los que se quejaba por las restricciones es el empresario Esteban Cervi, dueño de Neolo y Pulsión Digital, que buscaba instalarse en España y las medidas trastocaron sus planes.

"Tenía fecha para volar el 2 de julio por Aerolíneas Argentinas y con destino a Madrid, pero el mismo fue cancelado el domingo por la noche tras un cronograma de vuelos emitido por la compañía", indicó.

“Luego de 2 horas de espera, logré que me reubicaran en un vuelo del 25 de julio, aunque no me aseguraron que el viaje vaya a estar autorizado”, sostuvo, para dejar en claro la incertidumbre con la que se mueven las aerolíneas en el país.



