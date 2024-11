No tenían entrada para ver a Franco Colapinto en el GP de Las Vegas y descubrieron un truco para ver la carrera gratis

La Fórmula 1 continúa estando en boca de todos, y más por la llegada del argentino Franco Colapinto a la categoría, por lo que locura por ver a los monoplazas a más de 300 km por hora resulta un gran atractivo, como por ejemplo los turistas que aprovecharon un particular "truco" en las escaleras mecánicas para poder ver las carreras en el Gran Premio de Las Vegas.

Un reciente video publicado en las redes sociales mostró a unos usuarios de escaleras mecánicas del Fashion Show Mall en Spring Mountain y Las Vegas Boulevard apoderándose del sector en el esfuerzo por echar un vistazo a la carrera de Fórmula 1.

Según explicó la voz en off que es tendencia en la red social X, tras una nueva ordenanza de la dirección de Las Vegas, tanto en las prácticas como la carrera principal resultó ilegal detenerse y mirar la competencia en ciertos espacios, lo que incluye las escaleras mecánicas.

Sin embargo, algunos espectadores descubrieron un "truco" para no ser multados: con la seguridad merodeando las adyacencias del circuito hallaron la manera particular de ver la carrera, el cual consistió en subir y bajar las escaleras mecánicas sin pausa ya que de esa manera no podrían ser detenidos.

Es así que cientos de personas subieron a las escaleras mecánicas una y otra vez para poder filmar partes de la carrera que consagró campeón al neerlandes Max Verstappen por cuarta vez consecutiva, mientras que Franco Colapinto terminó en el puesto 14º de la competición.

Cabe destacar que las entradas para ver la Fórmula 1 en Las Vegas costó 600 dólares más impuestos y tasas, el cual incluyó los tres días de competición (prácticas libres, clasificación y carrera). Solo ver el Gran Premio salió 350 dólares.

La entrada más cara costaba 10.500 dólares más impuestos y tasas, el servicio de hospitality que compartía vistas privilegiadas de la pista, entretenimiento en la suite, ofertas elevadas de comida y bebida con todo incluido. /Crónica

