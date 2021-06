Volcó un remolque con caballos en circunvalación Oeste

Pasada las 9.20 horas, un remolque que era arrastrado por una camioneta volcó en Avenida circunvalación Oeste, a la altura del predio de Gimnasia y Tiro Rugby.

Según informó Multivisión Federal, en el tráiler viajaban cinco caballos, que producto del impacto sufrieron serias lesiones, e inclusive uno de ellos perdió la vida.

Al respecto, Sebastián Arias, veterinario y dueño de los animales, explicó que se trata de caballos de deportes, que venían de competir en el "Salta Polo" y eran trasladados hacia un terreno privado en la localidad de El Carril.

Con respecto a los motivos del siniestro, explicó que dos caballos se pelearon y desestabilizaron el tráiler, lo que ocasionó que una yegua perdiera la vida y otra resultara herida. "Hay una que murió, ya cuando fuimos a sacarla estaba muerta, y los otros están bien, salvo una que si tiene una herida lacerante y la acabamos de vendar", expresó.

El profesional destacó que afortunadamente no hubo que lamentar víctimas humanas. “Es la primera vez que me sucede esto, tengo 20 años de ejercicio de la profesión, los animales son míos, hay que agradecer que no pasó a mayores estuvimos a punto de chocar, gracias a Dios que no venía nadie", manifestó.

Por último, Cande, quien cuida de los equinos, explicó que la yegua que perdió la vida era proveniente de Santa Fe. “Era divina, buena, pobrecita, una yegua excelente, mansa, jugadora, corredora, no tenía miedo a nada, no se asustaban, un accidente que uno no sabe como evitarlo”, finalizó.