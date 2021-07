Milagro Sala tildó de "buenudo" a Alberto Fernández y le pidió "mano dura"

La líder de la agrupación Tupac Amaru, Milagro Sala, tildó al presidente Alberto Fernández de "buenudo" y le reclamó que ponga "mano dura" para reformar la Justicia y que se revea "causa por causa". A poco de cumplir 2.000 días detenida, Sala dijo que la Justicia de Jujuy está "pintada con los colores de Cambiemos" al exigir su reformulación.

El reclamo de la dirigente social se dio en el inicio del acampe en Plaza de Mayo que montó la Tupac Amaru para repudiar su detención y que se mantendrá frente a Casa Rosada hasta el próximo 9 de julio. "Digo que se revise causa por causa. Una cosa son las elecciones y otra es que yo siga presa", enfatizó Sala respecto al reconocimiento de Fernández por el triunfo de Gerardo Morales en Jujuy.

En ese contexto, Sala expresó: "Nadie dice que no hay que tener diálogo, pero uno no tiene que pasarse de buenudo. Alberto a veces se pasa de buenudo y los otros no". Además, la dirigente social lamentó que la oposición siga "haciendo marchas en la pandemia, sigan inventando que la vacuna no sirve y avanzando contra el Gobierno".

En declaraciones radiales, Sala se quejó de Fernández por no haber actuado como Luis Arce, el presidente de Bolivia, quien "cuando asumió, al otro día sacó el Tribunal Superior de Justicia y modificó todo". "Acá, lamentablemente, todavía Alberto Fernández sigue creyendo en el diálogo que hay que tener con los opositores", se quejó.

"Se está viviendo la persecución y el avasallamiento de la Justicia hacia los opositores. Tiene una mano apretadora que es la policía de la provincia y la Federal, que andan de civil persiguiendo y hostigando, mostrándoles fotos de toda la familia a todos los opositores", expresó la dirigente, en referencia al gobernador jujeño.

Además, expresó: "Cuando Morales les decía a los medios que me ganó las elecciones me reía, porque primero que no fui candidata a nada. No estoy en las listas en ningún frente. Segundo, cómo él puede competir conmigo si estoy con prisión domiciliaria".

Mientras tanto, agrupaciones sociales y políticas iniciaron una protesta con la instalación de carpas en reclamo de la libertad de la máxima dirigente de la organización Túpac Amaru, quien cumple prisión domiciliaria en Jujuy. Al respecto, el coordinador nacional de la organización Tupac Amaru, Alejandro Garfagnini, explicó que en el contexto del reclamo "la idea es colocar una carpa por cada día que lleva Milagro".

"De los dos mil días que Milagro y nuestres compañeres siguen presas, más de quinientos cincuenta días han transitado con el peronismo gobernando. Es en defensa de la democracia que precisamos reconquistar es que vamos a estar ocupando la Plaza de Mayo del 6 al 9 de Julio con un masivo acampe popular. No es en contra de nuestro gobierno, como seguramente pretenderán presentar el acampe los mentidores de los grandes medios de comunicación, es precisamente para darle la fuerza necesaria para torcer la voluntad de una minoría privilegiada que pretende dirigir los destinos de nuestro país mas allá de la voluntad electoral", señaló Garfagnini.