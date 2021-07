Estallan las críticas contra Tarrés por burlarse de su cuerpo con un meme

Luego de la polémica que se generó con Mar Tarrés en la pista de Showmatch, La Academia, la humorista finalmente vuelve a la pista. Sin embargo, mientras preparaba su regreso al programa, una publicación que subió a sus redes, un meme que generó un fuerte debate por su reacción.

Mar Tarrés, que se suma nuevamente al show en el ritmo del caño, subió a su cuenta de Instagram un meme que se burlaba de ella. “En los estudios de La Flia, preparando los caños para Mar Tarrés”, se lee en una foto con varias tuberías gigantes de color verde. Ella lejos de ocultar este meme y criticarlo, se lo tomó con humor. Sin embargo, a sus seguidores no les gustó el gesto.

"Jajaja se viene el caño y ya nos vamos preparando", resaltó ella en un comentario con emojis de risa. Inmediatamente, varios de sus seguidores comenzaron a cruzar su reacción y expresaron: “Cuando la discriminación no molesta...”, “¿No te duele eso? No sé si da para reírse”, “Qué desilusión, pensé que tenías más dignidad”, “Pedís que trabajemos para ser una sociedad más justa e inclusiva pero no colaborás”, “Si se burlan de la gordura está mal, pero si te pagan por ello no”, “No me parece gracioso".

Mar Tarrés, tras ver los mensajes de sus seguidores, decidió hablar y remarcó: “Chicas paren. ¡Un poco de humor! Esto no me afecta en absoluto, me dijeron cosas peores. Nos volvimos la sociedad de cristal a la que no se le puede decir nada”. /Eltrecetv

