Vale Raposo la salteña que buscara el oro en Tokio con las Leonas

A 15 días del debut de las leonas contra Nueva Zelanda en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 InformateSalta pudo hablar en exclusiva con Valentina Raposo, la salteña que con tan solo 18 años se metió en la lista final para disputar la competición.

Valentina está viviendo un sueño hecho realidad en este año ya que paso de estar entrenándose con las Leoncitas (sub-21) hasta que la chapa Reátegui un día puso los ojos en ella y la citó para entrenar con el primer equipo de Las Leonas. Hoy forma parte de la delegación que está ultimando detalles en España antes de viajar a Tokio para disputar los juegos.

Es la segunda salteña que se pondrá la camiseta de las Leonas representando al país en competiciones internacionales, la primera fue Gabriela Aguirre que participó en los juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

Valentina desde España habló con la redacción de Informatesalta de lo que fueron sus comienzos, que es el hockey para ella y las sensaciones sobre esta citación para Tokio 2020.

¿Cómo te enteraste que ibas a formar parte de la delegación de los juegos olímpicos? ¿Te imaginabas que quedabas o te tomo de sorpresa?

Fue después de un entrenamiento, nos juntaron a todas y dieron la lista olímpica en el cenard, No ni me imaginaba la verdad fue una sorpresa.

¿Qué sensaciones tuviste al ser elegida? ¿Cuándo llegaste al vestuario a quien llamaste primero para contarle de que ibas a Tokio 2020?

No lo podía creer, creo que escuché mi nombre y se me nublo todo y no escuché nada más. Pero obviamente muy feliz y contenta. Por suerte mi familia había ido a Buenos Aires por el día del padre así que estuvimos los cinco juntos y lo pude compartir y festejar con ellos primero.

¿Crees que esta convocatoria se da porque estás en tu mejor momento deportivo?

Yo creo que en el 2020 en pandemia fue clave no dejar de entrenar porque apenas pudimos salir tuve la concentración con el júnior que fue donde el chapa me llamo a sumarme con las leonas

¿Qué sensación tuviste al debutar y que número vas usar en los juegos?

Al debutar tuve una mezcla de sensaciones re lindas, nervios, ansias que a medida que fue pasando el tiempo en el partido me fui desenvolviendo mejor.

En los juegos voy a usar el número 4, no lo elegí me tocó.

¿Jugar un juego olímpico era un sueño? ¿Te imaginabas llegar hasta acá?

La realidad es que mi sueño de chica siempre fue llegar a ser leona, creo que nunca me hubiese esperado que se me dé tan rápido, ahora si obvio me gustaría jugar todos los torneos y partidos posibles con la celeste y blanca representando a la argentina

¿Teniendo en el plantel una referente como es Noelia Barrionuevo le pediste consejos o te hablo sobre lo que son juegos olímpicos

De los juegos no hablamos todavía, pero en la cancha si me re ayuda y guía, eso me re sirve la verdad.

¿Al ser la más chica en las leonas es a la que más joden?

Si me joden porque hago todo a mi ritmo y la mayoría hace todo rápido, así que me joden con eso pero re buena onda, se ríe.

¿Qué es para vos el Hockey? ¿Desde cuándo jugas?

Juegos desde los cinco en Popeye Béisbol Club de salta, el hockey la verdad me dio muchas cosas: amigos, amor por el club y la camiseta, disciplina, yo creo que te enseña muchísimos valores que te forman como persona, amo el hockey.

¿Estudias aparte de jugar al Hockey?

Este año hice un curso de la UBA, para el año que viene me gustaría arrancar con una carrera, todavía no sé muy bien cuál.

¿Cómo fue entrenarse sola en pandemia?

La verdad que siempre mi motivación fue llegar de la mejor manera a la concentración júnior que era muy posible que se haga apenas levanten un poco la cuarentena asique le metimos con mi hermana a full