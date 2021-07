Fernández: "No se lo que está pasando en Cuba, pero terminemos con los bloqueos"

Luego de las protestas de este domingo en Cuba, que vive un pico de contagios de coronavirus con los hospitales colapsados y una crisis económica agravada, el presidente Alberto Fernández se refirió brevemente a la situación crítica de la isla caribeña.

“Yo no sé lo que está pasando en Cuba, pero terminemos con los bloqueos. Los pueblos deben resolver la manera en la cual quieren vivir, si tenemos que favorecer la paz de los mismos. No hay nada mas inhumano en una pandemia que un bloqueo”, aseguró el mandatario.

Además agregó que "si realmente nos preocupan tanto las vidas de los venezolanos, terminemos con los bloqueos, y que después los venezolanos resuelvan qué tipo de Gobierno quieren", dijo Fernández en diálogo con Radio 10, e insistió en que "no hay nada más inhumano en una pandemia que bloquear económicamente a un país".

Por otra parte, el mandatario argentino se refirió a la crisis de los argentinos varados en el exterior por las restricciones en el cupo de reingreso para evitar el contagio por la variante Delta.

Fernández aseguró en este sentido que el Gobierno nacional está "trabajando" para que los argentinos en el exterior "puedan volver" y recordó que "todavía no está terminada la pandemia" de coronavirus.

"La variante Delta tiene la cualidad de tener una velocidad de contagio impresionante", sostuvo Fernández en declaraciones a Radio 10, y puntualizó que " en un momento en que necesitamos que, por lo menos, tengan una dosis la mayor cantidad de argentinos, les he dicho de mil modos a los argentinos que me ayuden tratando de no viajar porque el virus viene en avión".