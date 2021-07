Desnuda y con la bandera de fondo, Florencia Peña se mostró “lista para Qatar”

Florencia Peña no ocultó su fanatismo por el fútbol y levantó la temperatura tras una imagen subida de tono, para alentar a la Selección Argentina en el próximo Mundial de fútbol a realizarse en Qatar. Además, respondió ante las críticas recibidas por analizar el partido en TyC Sport.

Durante el fin de semana, la conductora de Telefé, al igual que muchísimos famosos y artistas, se volcó en las redes para alentar al seleccionado ante Brasil. Entre otros, al momento del gol, Florencia escribió en Twitter: "Di María se te abrió el arco, bebé”, luego ante el triunfo expresó: "¡Salimos campeones en el Maracaná! Estoy llorando, vamos Argentina".

Por otro lado, Peña estuvo analizando la final en TyC Sport y entre otras cosas opinó: "Con esta base podemos pelear el mundial". La actriz se convirtió en tendencia y recibió muchas críticas por participar como analista en dicho programa pero en su Twitter no se calló nada: "Mira si te voy a pedir permiso a vos, pape, para opinar lo q se me canta, donde se me canta. No me sigas, ni me escuches. Hace tu vida. Voy a seguir siendo pu . . . y per. . . cha aunque te retuerzas del odio."

Además, para aumentar la chispa y su amor por los colores albiceleste, Flor compartió en su Instagram, una imagen donde se la ve desnuda posando con una bandera argentina de fondo y su pelo en color celeste y tituló: "Lista para Qatar, para Qatar 2022".

