La reacción de Keita Baldé después de que Yanina Latorre mostrara su video con Wanda

El futbolista Keita Baldé volvió a estar en boca de todos y no por un logro deportivo. En los últimos días, Yanina Latorre recordó el affaire que tuvo con Wanda Nara a espaldas de Mauro Icardi y ahora reconoció tener en su poder un video de ellos muy íntimo, aunque no erótico. Este martes se los mostró a sus compañeros de streaming y la noticia llegó a oídos del senegalés, que reaccionó de forma inesperada en las redes para despejar cualquier tipo de especulación sobre un reencuentro con la empresaria.

En Instagram, la figura de la Superliga turca eligió publicar historias junto a sus dos hijos, las luces de sus ojos. Varios de sus seguidores interpretaron que quiso dejar en claro que solo le importa su familia y no el circo mediático que gira en torno a la conductora, que vive un escandaloso proceso de divorcio con el papá de sus dos hijas.

La que está cansada de la polémica es Simona Guatieri, la ex de Baldé, que no quiere que sus nenes vuelvan a estar en el ojo del huracán por culpa de su padre. “Fue un año devastador a nivel mental y físico porque una separación con dos niños pequeños no fue fácil, sobre todo bajo una tormenta mediática. Repito, no es lo que me preocupa porque aunque fui esposa de un futbolista, siempre he dado un paso atrás en la carrera de mi marido. Lo que sé es que una mujer que se acuesta con mi marido y luego me manda fotos, ¡no sé cómo llamarla! No les cuento más detalles porque son horrorosos. Lo que me entristece es que, lamentablemente, para hacerles la guerra, se volverá a hablar de esta terrible historia, terminamos en la boca de los leones… y estas cosas saldrán cuando la necesiten”, dijo en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen de Mitre Live.

Cómo fue el terrible insulto de la ex de Keita Baldé a Wanda Nara

En marzo del año pasado, cuando salió a la luz que Wanda Nara había tenido un encuentro ardiente con Keita Baldé en Dubai, la entonces esposa del deportista reaccionó de la peor manera contra la empresaria y le dijo de todo en las redes sociales. Con un mensaje en Instagram, disparó: “Hay mujeres serias, sensibles, sinceras, sensuales. ¡Estas hermosas mujeres huelen a limpio! Y luego están esas mujeres llamadas ‘vaca’ en la jerga italiana”.

Keita Baldé eligió mostrarse junto a sus hijos en medio del escándalo con Wanda Nara.

El término “Wacche” o “vaca” en italiano, es un insulto dirigido hacia mujeres de “dudosa reputación”. De hecho, califica como uno de los más denigrantes en el uso común de la sociedad italiana. Pese al tan comentado affaire, Wanda nunca se refirió al tema. /TN