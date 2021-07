Sacerdote bendijo una fiesta clandestina: el video y su descargo

Un sacerdote, identificado como John Rajimón, bendijo a los presentes en una reunión social. Tras la viralización del video, se desató una gran polémica en las redes sociales. El hecho tuvo lugar en el barrio privado Puerto Mbiguá, en la ciudad correntina de Ituzaingó, donde el pasado 9 de julio se realizó un evento similar que contó con la presencia de la banda de cumbia Damas Gratis.

En videos que se viralizaron en las redes sociales, Rajimón aparece sobre un escenario, rodeado de músicos, bendiciendo a los asistentes del evento ilegal. Al hacerse públicas estas imágenes, el cura admitió a LVM, que cruzó la frontera entre Corrientes y Misiones en horas de la tarde del domingo, y que estuvo en Puerto Mbiguá.

El cura que es representante legal y rector del Colegio Roque González en Misiones, se defendió ante la prensa local: “No sabía nada de la fiesta, era una inauguración de un centro de loteo y me invitaron”.

Y explicó: “Me sorprendí de ver tanta gente. No sabía que era un evento, vi muchísima gente, me pareció que no era un clima para una bendición. (Pero) subí al escenario, había un micrófono e hice la oración. Di la bendición y me fui”.

Cabe recordar que los eventos masivos están prohibidos por el contexto de la pandemia del coronavirus.Lo que dijo el intendente sobre la fiesta clandestina

“La reciente denuncia de la realización de una fiesta clandestina en Puerto Mbiguá puso nuevamente en escena un problema que muchas veces es utilizado con fines políticos. Quienes organizan y participan de esos encuentros, además de actuar de forma irresponsable, lo hacen a espaldas de las autoridades, exponiéndose a sanciones y al riesgo de contraer la enfermedad” señaló Burna.

“Es justamente el carácter clandestino de esos encuentros lo que dificulta su control, del mismo modo que un banco no puede anticipar si va a ser asaltado. No se trata de deslindar responsabilidades, sino de entender que esta clase de eventos lamentables son, en primer lugar, responsabilidad de quienes los organizan y de quienes aceptan participar”, destacó.

El intendente de Ituzaingó señaló que “la libertad de las personas y el uso que se hace de los derechos, así como de las consecuencias de los actos son responsabilidad de las personas. No está en el ánimo de las autoridades municipales convertir a nuestra ciudad en un estado policial por culpa de un grupo de irresponsables”.

Por último contó que “en ese sentido, prestamos toda la colaboración a la Justicia para que pueda avanzar, y reafirmamos como lo hicimos durante toda la pandemia, nuestro compromiso con el cumplimiento de todas las normas sanitarias que garanticen el cuidado y la prevención de los contagios en nuestra comunidad. La Democracia y la Libertad son un bien de todos, y es responsabilidad de todos cuidarla” afirmó.