Sorprenden a una salteña con una licencia trucha durante un control

Personal policial, mientras realizaba un control de tránsito sobre Avenida Bolivia, descubrió que una mujer circulaba con una licencia de conducir apócrifa, razón por la cual se labró un acta de infracción, además le retuvieron el vehículo.

“Lamentablemente esta licencia para nosotros está adulterada, va a tener que dejar el vehículo y la licencia de conducir”, le explicó uno de los efectivos, a lo que ella preguntó cómo hacía para reclamar en Tránsito, ya que asegura que el documento lo tramitó en las oficinas de calle Santa Fe en febrero pasado.

Al respecto, Luis Nerón, Coordinador de la Subsecretaría Movilidad Ciudadana de la Municipalidad de Salta, comentó que suele ocurrir que la gente compra este tipo de licencias sin tener en cuenta las consecuencias penales que pueden llegar a tener.

“Esto para la señorita va a ser un dolor de cabeza, porque no solo es que la licencia no es válida, sino la consecuencia penal que va a tener, es un documento público y se me ocurre a mí que lo habrá comprado a sabiendas de eso”, dijo a Telefé Salta.

En este sentido, detalló que basta solo con verificar en el sistema para saber de inmediato si en el registro figura que esa licencia se tramitó en las oficinas de Tránsito. Indicó que se dieron cuenta de la falsedad por los sistemas de seguridad que tiene y un código de barra erróneo.