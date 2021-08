Para la marcha en honor a Güemes no habrá paradas, discursos, fogones o Guardia

Los fortines guachos comienzan a ensillar los caballos para poder realizar la marcha al general Martín Miguel de Güemes, como homenaje al prócer tras los fallidos y empañados actos de julio cuando se conmemoró el bicentenario de su fallecimiento, los cuales aún siguen con repercusiones.

No obstante será este 8 de agosto cuando las agrupaciones y fortines puedan rendir su tan anhelado homenaje al general salteño, con la marcha patriótica que recorrerá distintos puntos de la ciudad durante la mañana de ese domingo.

Al respecto InformateSalta dialogó con el vicepresidente de la Agrupación Tradicionalista Gauchos de Güemes, Julio De los Ríos quien amplió los detalles contando primeramente cómo están palpitando este momento. “Venimos preparando esta marcha desde hace tiempo, desde la última reunión en que se acordó que sea ahora, conmemorando la toma de “la Justina”, pasamos el desfile al 8 para que coincida”, indicó haciendo referencia a la toma por parte del joven general junto a un grupo de caballería, de la fragata inglesa Justina, durante las Invasiones Inglesas de 1806.

Sobre la actividad en sí, De los Ríos indicó que “la concentración se hará en el Parque de la Cruz, ahí solo se entonarán los himnos nacionales y de Güemes para iniciar la marcha pero no habrá discursos ni nada más, no se va a detener en ningún lado, no se hacen fogones, Guardia bajo las Estrellas ni nada”

“Será una especie de cabalgata por la ciudad, con los fortines encolumnados para un desfile, con distancia y demás”

Dicha actividad también buscará cumplir a rajatabla todas las disposiciones sanitarias y de prevención, destacándose que mucho de los asistentes estarán vacunados. “ A la gran mayoría de los gauchos los tenemos vacunados, en ese sentido no creo que haya problemas, una gran mayoría tiene por lo menos una dosis”, destacó De los Ríos sobre el cumplimiento de la inoculación por parte de los participantes.

En cuanto a la participación, contó que “vienen fortines de muchos lados de la provincia, vienen de Amblayo, de Isonza, de muchas partes se están confirmando de a poco, ya hay una gran cantidad que confirmaron su presencia, si digo un número sería mentira pero ya tenemos más de 2000 seguro”, calculó un mínimo de los gauchos que se estuvieron registrando para participar.