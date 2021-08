Juicio Gine: “Esto es por mi abuela, si yo tengo algo que ver, quiero pagarlo”

Así lo aseguró Agustín Morales (21), en la última audiencia del juicio por el homicidio de su abuela, María Leonor Gine, quien fue asesinada en marzo del año pasado, en su departamento de la avenida Belgrano.

En la oportunidad, el joven dijo que también quiere justicia por su abuela, y agregó que "si tiene algo que ver, quiere pagarlo". No obstante, señaló que "una perpetua es tirarlo al abandono y perder todo tipo de esperanza de vida".

Insistiendo en su necesidad de no recibir una perpetua dijo "estoy dispuesto a pagar si cometí un error y hacer mérito para salir mejor. Ya sea haciendo algún oficio, estudio o lo que sea. Pero realmente una perpetua significa perder la esperanza".

Por último, se disculpó con su familia y se refirió a los otros acusados. "Quiero pedirle perdón a toda mi familia por los errores cometidos en todo en mi vida, y si esto fue algo que yo cometí también. También que se sepa la verdad si estas dos personas que están sentadas ahí son inocentes, que así sea", dijo.

En tanto Detzel al momento de dar sus últimas palabras dijo "soy inocente", en tanto Tania Agüirre se extendió un poco más y aseguró no ser culpable. "Mi familia y yo, hemos sufrido muchísimo, a raíz de todo este problema, por el solo hecho de haber estado en el lugar y en el momento equivocado".

"Hemos sumado comentarios ofensivos de muchísima gente. Yo siempre me mantuve fuerte y con la conciencia limpia de que yo no ví ni participé en ningún crimen y ahora solo me queda confiar en Dios y en la decisión del Tribunal para que se sepa la vedad y se haga justicia"