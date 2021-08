“Nos faltó el respeto, nos retaba y amenazaba y en Olivos hacían lo que querían”: Recondo estalló contra el presidente por las visitas VIP

Luego de que se conocieran los registros de ingresos a la Quinta de Olivos durante la cuarentena estricta, muchos manifestaron su descontento. Y es que, en el momento en que la pandemia golpeó más fuerte a la Argentina y desde el Gobierno insistían con que había que cuidarse y permanecer en las casas, hubo muchas personas que visitaron a Alberto Fernández. En los últimos días el economista Javier Milei y el actor Marcelo Mazzarello criticaron en duros términos la actitud del Presidente y a ellos se sumó ahora Gastón Recondo.

En Polémica en el bar (América) se refirieron al tema e hicieron hincapié en Florencia Peña, quien mantuvo una reunión privada con Fernández en plena pandemia, según ella misma conto, para tratar de encontrar una solución a la problemática de los actores que no podían trabajar por las restricciones.

Si bien todos defendieron a la actriz de los ataques que sufrió luego de que saliera a la luz el encuentro, y remarcaron que otras figuras también estuvieron en Olivos, como Carlos Rottemberg y Luis Brandoni, Recondo dio su opinión.

En medio del debate, tomó la palabra y se refirió a un tema personal: la muerte de su padre, ocurrida el 27 de mayo de 2020. Por eso, miró a cámara y muy enojado se dirigió a Fernández: “A usted señor Presidente, que nos retaba y amenazaba diciendo ‘no vayan a salir, porque yo tengo la potestad para actuar también por la mala’, yo le hice caso y desde el 19 de marzo a mi viejo no lo vi nunca más”.

Sin dejar el tema ahí, ya un poco más calmado pero conmovido por hablar de su papá, agregó: “A 10 metros lo saludé el día de su cumpleaños el 17 de mayo. Se me murió el 27 de ese mes y frío lo tuve que despedir, mientras entraba el preparador físico de su mujer (Fabiola Yánez) a la Quinta de Olivos para que hiciera elongaciones. Usted nos faltó el respeto, no sé quien entró ni para qué entró, pero no tenía por qué salir. Y si salían, salíamos todos”.

En el programa debatieron el escándalo de las visitas VIP a Olivos. (Foto: Instagram/@polemicabar)

En ese momento, remarcó: “Había otras urgencias mucho más importantes como abrazos que queríamos dar y que no vamos a poder dar nunca más en nuestra vida. Mientras usted nos amenazaba en público, en la Quinta de Olivos hacía lo que quería y eso lo que tiene que replantearse”.

Para cerrar, el periodista deportivo dejó en claro que no tiene nada personal en contra de Florencia Peña por haber ido a la quinta presidencial, aunque remarcó: “Acá todos la defendemos pero la discusión es otra, porque a la Quinta de Olivos entraba cualquiera, y no me refiero a ella, a Carlos Rottemberg, a Luis Brandoni, a Adrián Suar o Marcelo Tinelli. ¿Entraba cualquiera y nosotros no podíamos despedir a nuestros padres?”.

La despedida de Recondo a su papá, que murió en mayo de 2020. (Foto: Captura Instagram/@gaston.recondo)

Otro famoso que se mostró en la misma línea que Recondo fue Marcelo Mazzarello porque en su caso también perdió a su papá durante la cuarentena estricta: “Yo no pude ir a Chacarita a despedir a mi viejo, no lo pude visitar en la clínica. Un año después te enterás de que hubo como una realidad paralela donde sí se podía. El Congreso sesionaba vía Zoom, pero parece que sí se podía ir a Olivos para tener charlas que estaban por el costado”, sostuvo el actor en una entrevista con el ciclo Cara y cruz (La Once Diez).

El actor perdió a su papá en junio de 2020. (Foto: Captura Instagram/@elmazzarello) /TN