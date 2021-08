Panaderos celebran su día con una buena noticia: por ahora el pan no aumentará

El calendario marca que este 4 de agosto corresponde por efemérides saludar a todos los panaderos y trabajadores del sector panificados, ya que se celebra su día nacional, fecha que la reciben con ganas de seguir trabajando y empezar a dejar atrás los embates producidos por la pandemia.

Daniel Romano, presidente de la Cámara de Panaderos de Salta dialogó con Canal 9 Multivisión donde reflexionó de la efemérides sancionada en la década del ’50 contando que a su día “lo festejamos dentro de la pandemia, agradecidos con la gente y con los empleados que hacen lo posible para que el pan llegue a la mesa de los salteños, tan indispensable culturalmente para todos”.

En ese sentido recalcó que desde el sector quieren “seguir luchando, peleando para mantener las fuentes laborales de nuestro personal. "Nuestro sector ha buscado no expulsar a la gente, nos hemos endeudados y por eso esperamos que esta pandemia pase pronto para sentarnos con el Gobierno a hablar de las deudas y ver cómo trabajamos para pagarlas”.

Sobre este punto dijo que una de las esperanzas para retornar a alguna normalidad está en la vacunación. “Estamos tratando de hacer entender a nuestros empleados que es lo mejor vacunarse, como dicen los médicos es peor la enfermedad a una mínima reacción de las vacunas; eso nos va a permitir ir a una reactivación económica, queremos volver a alguna normalidad posible y ojala podamos hacerlo lo más pronto posible”, compartió sus anhelos.

En cuanto al precio de los panificados, contó que hubo veces donde no los pudieron contener sobre todo por los insumos que “nos trasladan a nosotros sus aumentos, en el último fue de 150% en 3 meses en la margarina y en la grasa, eso impactó en todas las especialidades”. No obstante anticipó que, a modo de buena noticia, por el momento “no habrá una suba en el precio del pan, vamos a tratar de aguantar lo máximo que podamos, estamos comprometidos con la sociedad y por ahora no habrá subas”, confirmó.

“El pan francés aún está barato a $150, con eso una familia puede llenar la panza aunque no sea lo correcto, pero hoy con $150 no comprás nada”