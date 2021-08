Por el Día del Niño, habrá un fuerte control sobre el trabajo ambulante en el centro

Este domingo, además de las elecciones provinciales legislativas, la fecha coincide con la celebración del Día del Niño, y mientras los pequeños aguardan sus sorpresas como el comercio anhela poder vender sus productos, desde el municipio ya definen trabajos para el control de los manteros.

Al respecto InformateSalta dialogó con Vicente Cordeyro, subsecretario de Control de Espacios Públicos de la Municipalidad capitalina quien precisó los detalles reflexionando primeramente que “hay fechas fundamentales como el día el niño, de la madre, del padre y las fiestas de fin de año, para las mismas la Municipalidad dispone de un trabajo exhaustivo en las áreas comerciales” contra la venta ilegal.

Así mismo dijo que hay “un requerimiento por parte de los comerciantes que piden, colaboremos para que no haya proliferación de vendedores de otras provincias o países, o vendedores ambulantes y manteros, porque se ven inundados” con su presencia.

Es así que desde el municipio se dispone “de un servicio de 25 inspectores de refuerzo en la mañana y en la tarde, todo el día hasta las 21 horas, para que los comerciantes no se vean perjudicados”. Este control se extenderá hasta el fin de semana inclusive.

No obstante, Cordeyro dijo que aguardan definiciones por parte del COE como de Seguridad para saber cómo coordinarán o habilitaciones excepcionales, en cada de plantearse. “Estamos trabajando con la policía, ellos acompañan a los inspectores para evitar aglomeraciones, controlar las medidas de seguridad; hasta el momento no están autorizados (los manteros a instalarse), normalmente si se instalan (en zona como el parque San Martín) es por un acuerdo pero este año, debido a que el COE no puede autorizar estas cosas que demandan aglomeraciones” no es probable pensar en esta posibilidad, recalcó.

“Esperamos saber el tema de las restricciones, pero no avalamos su instalación”