Triple filiación en Orán: “El niño tiene que saber que su mamá lo amó y le dio dos papás”

Un fallo inédito de una jueza oranense permitió la triple filiación de un pequeño de tan solo 2 años. Su mamá falleció el año pasado, su papá biológico reclamó su paternidad y la compartirá con el papá que lo crió desde que nació.

Fue la doctora Ana María Carriquiry, Jueza de Primera Instancia en lo Civil de Personas y Familias N° 2 de Orán, quien intervino en el caso y puso a los derechos del niño ante todo. Lejos de la justicia fría a la que estamos acostumbrados, sus sentimientos estuvieron sobre la mesa y actuó con el amor de una madre, dentro del marco de la ley.

En diálogo con Ángel Mansilla por CNN Salta, la magistrada contó que tras la lamentable muerte de la madre del pequeño, se presentó un padre biológico con un ADN, que fue repetido y reconfirmó su paternidad. Lo que quiso no fue quitárselo al padre que lo cuidó hasta ahora, sino reclamar sus derechos legales y sumar a la crianza.

“Acá lo que uno tiene que ver es cuál es el daño menor en el niño, visibilizarlo, que no sea un expediente, que no sea papeles, entonces se convocó a una audiencia, se escuchó a los padres por separado. En el acta de nacimiento figura el padre legal, afectivo. Las partes estuvieron de acuerdo con la triple filiación, se explicó que es y cómo es”, dijo.

En este sentido, detalló que su decisión tuvo un fuerte soporte en la madurez que mostraron ambos padres y en la necesidad que ese niño pueda multiplicar sus afectos. “Lo importante es que si los adultos somos capaz de sumar y no de restar, el niño tiene que quedarse con esa imagen de su mamá que lo amo y le dio dos padres antes de morir”, expresó.

Asimismo, subrayó que si bien el niño es muy pequeño de edad, cada día de su vida sentencia y hay que dejar de lado los preconceptos de familia para adaptarse a la realidad. “No podemos seguir con la mente cuadrada, tenemos que ver más lateral y ver que hay otras familias, no importa si comparto el criterio o no, pero le tengo que dar vida y respeto a sus derechos”.

Además, consideró que es hora de humanizar el derecho, por eso ella durante el proceso, que no fue fácil, observó más que las palabras, el lenguaje corporal de los involucrados y la actitud del nene.

“Mire como lo veía al papá socio-afectivo como lo llama la ley, se agarró terriblemente a él, ahora tendrá que acostumbrarse que el otro señor es el padre biológico, de a poquito. Acá prima el niño, entonces no va a salir mañana corriendo a vivir con otra persona”, manifestó.

Finalmente, agregó que se acordó el régimen de comunicación, la custodia compartida y los días en los que el pequeño empezará a frecuentar a su papá biológico. “Tiene hermanos porque el señor tiene otros hijos. Y va comenzar a construir una vida familiar y el tiempo lo va a poner el niño”, concluyó.