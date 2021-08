Capacitaciones en los secundarios, una de las apuestas de Emiliano Durand

En el último día de la campaña electoral, previo a la veda y a las elecciones de este domingo 15 de agosto, Emiliano Durand, candidato a senador por el Frente Unidos por Salta, visitó InformateSalta TV, programa conducido por Rebeca Aldunate y Sebastián Quinteros.

Durante la entrevista, consideró que la angustia y el mal momento que estamos viviendo por la pandemia, se disipa con la participación y el involucramiento para un futuro mejor. “Yo soy una opción distinta, no soy lo mismo. Y creo que la mejor forma de ayudar es enseñar”, dijo.

En este sentido, señaló que el año pasado cuando todo cayó en el país, lo único que creció fue el comercio electrónico, así que la apuesta legislativa debe ir por ese lado. “El futuro de prever por donde va ir la cosa y va a ir por incorporar la escuela secundaria para que los chicos tengan una salida laboral, informática, programación y es muy fácil aprender habilidades cortas, con cursos cortos y ensamblarlas con pasantías en el sector privado. El sector privado en Salta si lo requiere. No estamos inventando una demanda sino que ya existe”, expresó.

Asimismo, destacó la importancia que las mujeres tengan lugares donde puedan dejar a sus hijos para ir a trabajar. “La otra cosa son guarderías públicas y gratuitas en los barrios. El desempleo golpeó a todos pero golpeó más a las mujeres, casi el doble que los hombres el año pasado”, manifestó.

Sobre las coincidencias que tiene con los otros candidatos del frente, subrayó que los une la visión de estar unidos para construir el futuro. “En todo nuestro frente no hubo un solo candidato que no hiciera propuestas y se involucrara en ningún tipo de disputa estéril con candidatos de otros partidos, de otros frentes. Este es un momento en el que si nosotros no dialogamos, no llegamos a un acuerdo, no nos comprometemos, la salida a esta crisis no va a ser rápida”.