Zigarán: “Los bolivianos eligen quién va a ser el intendente de Salvador Mazza y Aguas Blancas”

Luego de que la directora nacional de Vigilancia y Control de Fronteras, Virginia Cornejo, advirtiera sobre una “cantidad exorbitante” de personas con el mismo domicilio en las listas electorales, el actual interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, CNN Salta, respaldó sus dichos al afirmar que “los bolivianos eligen quién será el intendente de Salvador Mazza y Aguas Blancas”.

Zigarán explicó que muchos votantes, debido a su doble nacionalidad y proximidad geográfica, son manipulados por políticos argentinos que compran sus votos, lo que genera frustración entre los residentes locales. “La gente se queda cuatro años enojada porque saben que no ganó quien realmente debía”, lamentó.

En cuanto a la seguridad en la frontera, enfatizó la importancia del Plan Güemes, que busca combatir el narcotráfico y restablecer la narcofrontera a su ubicación original. “El narcotráfico se combate, el bagayero se controla”, agregó.

No obstante, aclaró que el plan no está dirigido contra los bagayeros, sino que propone un enfoque más integral en la lucha contra el narcotráfico. "Si vuelven algunos con la tendencia del 2015 de ir en contra del bagayero, no va a triunfar", dijo.